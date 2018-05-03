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Роман Власов выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе

Соревнования проходили в Каспийске.

3.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:

Новосибирец Роман Власов выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Соревнования проходили в Каспийске.

Источник инстаграмм борца: https://www.instagram.com/vlasovroma90/

Роман Власов выиграл чемпионат Европы по греко римской борьбе


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