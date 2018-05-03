Роман Власов выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе

Украина расширила антироссийские санкции синхронно со списком США
Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»
31 млн рублей на ремонт сгнившего канализационного коллектора дал врио губернатора Бердску
Более 100 человек арестовали после беспорядков в Париже
Расходы на оборону впервые в новейшей истории снизила Россия
Экстремальные гонки «Бурундучьи бега» пройдут в Бердске
Самогонные аппараты обязали регистрировать в России
Летний сезон аттракционов открылся в городском парке Бердска
Борьба с бедностью: Минимальная зарплата сравнялась с прожиточным минимумом в России
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»