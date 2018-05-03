Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

В 2018 году курьеровцы отметят 15 лет работы для читателей прекрасного и любимого Бердска. Мы благодарим всех наших, партнеров, которые идут с нами рядом эти годы! Спасибо за совместные проекты, за радость от общения с Вами, и мы верим, что впереди у нас много ярких и добрых событий!

В течение года мы будем вручать нашим партнерам грамоту «Благодарим!» и публиковать фото в газете и на сайте в проекте «Надежный партнер».