Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

2018 года для редакции «Курьера» — юбилейный. 15 лет вместе с нами читатели и рекламодатели. Мы вас благодарим!
В 2018 году курьеровцы отметят 15 лет работы для читателей прекрасного и любимого Бердска. Мы благодарим всех наших, партнеров, которые идут с нами рядом эти годы! Спасибо за совместные проекты, за радость от общения с Вами, и мы верим, что впереди у нас много ярких и добрых событий!
В течение года мы будем вручать нашим партнерам грамоту «Благодарим!» и публиковать фото в газете и на сайте в проекте «Надежный партнер».
Владимир Коновалов, генеральный директор ООО «Мультипасс Сибирь», генеральный директор ООО «Стройэлектромонтаж» и академии популярной музыки «Голос»
«С газетой «Курьер.Среда.Бердск» мы сотрудничаем более 10 лет. Ее главное отличие от других изданий — достоверность информации, красивый дизайн и профессионализм сотрудников. Пусть все задуманные планы осуществятся, делового вам долголетия и новых побед».
Марина Хорошко,
директор сети магазинов «Хороший»
Поздравляем нашу любимую газету «Курьер.Среда.Бердск» с 15-летием, с большим, хорошим юбилеем. Я очень рада долгому, плодотворному сотрудничеству. Желаем больше хороших клиентов, благополучия, успехов, дальнейшего роста и процветания.
Наталья Филягина,
директор магазина «Планета электрика» бердского филиала.
«Курьер.Среда.Бердск» — хорошая газета. Хороший рекламный партнер. По уровню содержания информации и по уровню рекламной отдачи значительно превосходит все остальные местные газеты. Желаю дальнейшего развития. Поздравляю с 15-летием! Вы-молодцы!
Владимир Лоншаков,
заместитель директора ООО «Вега-МСЧ».
C газетой «Курьер» мы сотрудничаем 10 лет. Я поздравляею с 15-летием. Замечательная дата. Хочется пожелать процветания, широкой и добродушной аудитории .Чтобы газета освящала положительные стороны жизни города Бердска. Побольше уделяйте внимание талантливым детям нашего города. В спорте, в искусстве, в творчестве. Наши дети- наше будущее.
Наталья Кудрявцева,
директор агентства недвижимости «Пять звезд».
От себя лично и от коллектива компании «Микронет» поздравляю газету «Курьер.Среда.Бердск» с хорошим юбилеем- 15-летием. Желаю главному редактору Галине Коморниковой и всему коллективу газеты дальнейшего развития, успехов в работе. Мы работаем более 10 лет. Хочу отметить высокий профессионализм сотрудников редакции и руководства. Желаю, чтобы партнерство крепчало, а наши компании развивались.
Виктор Назаров, директор компании «Микронет»
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