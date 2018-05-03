Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Приглашаем наших читателей, у которых растут чудесные девочки и мальчики, участвовать в очередном фотомарафоне «Ты мой сыночек, ты моя дочка», посвященном Дню защиты детей и 15-летию газеты «Курьер.Среда.Бердск». Присылайте снимки детей на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мой сынок» или «Моя дочка». Если у вас сын и дочь или даже больше, присылайте – групповой портрет. Подпишите имена и фамилию.

Мы опубликуем все снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» 30 мая или 6 июня 2018 года. Вы сможете удивить свое чадо, подарив ему газету. Так же мы разметим альбом «Ты мой сыночек, ты моя дочка» в группе «ВКонтакте».

Детей «принимаем» любого возраста. Но хотим предупредить, что присылая в нашу редакцию фотографию своего ребенка, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста ребенка.

Просим вас присылать интересные и творческие снимки, редакция выберет 10 самых оригинальных и подарит ребятишкам в подарок нашу фирменную кружку «Курьер.Среда.Бердск» — «15 лет вместе».

Фото принимаем до 25 мая 2018 года.