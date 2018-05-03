Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! Уже несколько лет по миру идет «Бессмертный полк». В строю живые несут фотографии тех, кто воевал на фронтах и работал в тылу Великой Отечественной войны, а по большому счету, Второй мировой. Инициатором «Бессмертного полка» стали журналисты канал ТВ-2 из Томска.

Полк героев идет и по нашему Бердску. Редакция предлагает фотомарафоном «Вспомним всех поименно» поддержать «Бессмертный полк». Помните «Реквием» Роберта Рождественского? Строкой из него мы и назвали нашу победную акцию.

Присылайте снимки своих отцов и матерей, дедов и бабушек, всех, кто воевал и трудился на благо великой Победы, на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Вспомним всех поименно», обязательно подпишите ФИО, если знаете на каком фронте или каком предприятии работал родственник – напишите! 9 мая в газете «Курьер.Среда.Бердск» мы опубликуем альбом «Вспомним всех поименно».

Снимки можно приносить по адресу: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2 – мы отсканируем и вернем вам фотокарточку.

ВКонтакте альбом «Вспомним всех поименно»

Это нужно не мертвым – это нужно живым…

Во имя живущих —

победа!

Во имя грядущих —

победа!

Войну

мы должны сокрушить.

И не было гордости

выше,

и не было доблести

выше —

ведь кроме

желания выжить

есть еще

мужество

жить!

Навстречу раскатам

ревущего грома

мы в бой поднимались

светло и сурово.

На наших знаменах

начертано слово

Победа!

Победа!!

Строчки из «Реквиема» Роберта Рождественского

Кашин Николай Алексеевич

Дата рождения 17.12.1923г дата смерти 30.10.2016

Родился в деревне Морозово (в старом Морозово, нынче зона затопления — река Бердь)

Служил деда Коля в 156 танковом полку, специальность ПТР, рота ПТР — противотанковое оружие. Одно лето был в разведке.

Награды:

• Орден Красной звезды

• Орден Отечественной войны

• Два Ордена Славы

Медали:

• За Отвагу

• За Победу над Германией

• За Победу над Японией

• За Взятие Будапешта

• За Взятие Вены

• За освобождение Праги. И юбилейные: более 10 наград.

Воевал в 32-й Краснознамённой стрелковой дивизии.

Участвуя в боях за Москву, в октябре 1941 года был тяжело ранен.

Но, несмотря на тяжёлое ранение, после излечения вернулся в строй.

Был направлен в 71 ОДЭБ, где воевал до самой Победы.

Награждён медалью «За отвагу», Орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными медалями Победы.

В РККА с 12.1941 года по 10.08.1942 (выбыл по ранению).

Сапер 159 отдельного саперного батальона 112 стрелковой

дивизии Сталинградского фронта.

Медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны 2 степени,

медаль «За победу над Германией», Орден Отечественной войны 1 степени.

Заместитель командира по политической части, артиллерист, звание: капитан. 1 дивизион 401 артполка.

3-й Белорусский фронт

Головач Николай Трофимович. 1925-2012

Шофер трофейной роты. призван 23 июня 1941 г. Краснозерский Р.В.К.

Демобилизован 23 сентября 1945 г.

Участник войны. Московский и 1-й Украинский фронт,

командир стрелкового отделения. Служба в армии с 1939 по 1945гг

Рубцов Василий Федорович. 12.02.1926 — 11.01.2016