Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!

2018-й – год 15-летия газеты «Курьер. Среда. Бердск». И мы начинаем наш праздничный марафон. Пока с объявления конкурса частушек о любимой редакции, о главном редакторе, о журналистах и рекламистах, о наших героях, о которых мы пишем каждую неделю, в общем, ждем критику, сатиру, обожание, любовь и пожелания в ваших частушках. Вы же помните, что конкурс частушек о «Курьере» мы уже запускали в 2013 году, когда нам стукнуло 10 лет? А зачем забывать хорошее?! Поэтому мы ждем ваши творения на ящик bkurer@mai.ru с темой «Частушки о Курьере». Обязательно указывайте ФИО и ваш номер телефона. Также можно приносить частушки в редакцию по адресам: Бердск, ул. Ленина, 38 и К. Маркса, 24, офис 2. Опять же указывайте ФИО и номер телефона (телефон нужен для связи, мы его не публикуем).

Внимание! Присылая нам в редакцию свои частушки, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и публикацию ваших произведений в газете и на сайте www.kurer-sreda.ru с указанием ваших ФИО.

Награда – публикация всех ваших частушек на курьеровских площадках, а за самые оригинальные — прекрасный фирменный сувенир – курьеровская кружка «15 лет вместе»! Стартуем! Читатели печатного «Курьер» уже активно приносят в редакцию свои творения.