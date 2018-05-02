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Более 100 человек арестовали после беспорядков в Париже

Четыре человека пострадали в результате столкновений в ходе первомайского марша профсоюзов в столице Франции.

2.05.2018 Фото: Стоп-кадр с видео НТВ Нет комментариев

Более 100 человек арестовали после беспорядков в Париже

Париж в огне. 1 мая 2018

В результате беспорядков, последовавших после первомайской демонстрации в Париже, полиция задержала 276 человек. Из них 102 человека были заключены под стражу в полицейских участках, сообщает Le Monde со ссылкой на данные городской префектуры полиции.

По итогам столкновений на улицах Парижа были разрушены витрины 31 магазина, два из которых были сожжены. Активисты также разбили десять автомобилей и сожгли еще шесть. Четыре человека получили ранения, среди них — один полицейский.

Во время первомайской демонстрации в Париже к колонне демонстрантов — участников профсоюзов в районе моста Аустерлица подошла группа из примерно 1,2 тыс. человек в черной одежде. Они несли баннеры с антиправительственными лозунгами, советские флаги и выкрикивали антифашистские лозунги, передает «Интерфакс».

Практически сразу они начали бить витрины и поджигать машины. Полиция ответила применением слезоточивого газа. После этого начались столкновения радикалов с полицейскими.


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