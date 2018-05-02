Экстремальные гонки «Бурундучьи бега» пройдут в Бердске

Экстремальные заезды по бездорожью в этом году будут устроены в Бердске за городским кладбищем в субботу, 5 мая.

Клуб МБО4х4 приглашает как опытных покорителей бездорожья, так и новичков. Организаторы соревнований обещают разнообразные по проходимости трассы — от самой простой до максимально сложной (не менее восьми секций). Предусмотрена отдельная трасса специально для монопривода.

Схема проезда и подробная информация о «Бурундучьих бегах-2018» на сайте клуба.