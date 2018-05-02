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Экстремальные гонки «Бурундучьи бега» пройдут в Бердске

Обещают полное бездорожье — трассы от самой простой до максимально сложной — за бердским кладбищем. Старт дадут в субботу, 5 мая.

2.05.2018 Фото: С сайта mbo4x4.ru Нет комментариев

Экстремальные гонки Бурундучьи бега пройдут в БердскеЭкстремальные заезды по бездорожью в этом году будут устроены в Бердске за городским кладбищем в субботу, 5 мая.

Клуб МБО4х4 приглашает как опытных покорителей бездорожья, так и новичков. Организаторы соревнований обещают разнообразные по проходимости трассы — от самой простой до максимально сложной (не менее восьми секций). Предусмотрена отдельная трасса специально для монопривода.

Схема проезда и подробная информация о «Бурундучьих бегах-2018» на сайте клуба.


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