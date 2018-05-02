Борьба с бедностью: Минимальная зарплата сравнялась с прожиточным минимумом в России

В России с 1 мая уровень минимального размера оплаты труда впервые сравняется с прожиточным минимумом в 11 163 рубля. Как ранее заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев, это затронет миллионы человек, включая работников бюджетной сферы.

По словам премьера, из резервного фонда правительства на это выделяют более 16 миллиардов рублей в дополнение к 20 миллиардам, распределенным в марте.

Кроме зарплат, это отразится на оплате декретных отпусков и пособий по уходу за детьми до полутора лет для работающих граждан, а также на оплате больничных.

Однако речь идет только о минимальных выплатах.

Как это работает?

Максимальный размер декретных выплат с 1 мая не изменится, поскольку он привязан к предельной базе по взносам в Фонд социального страхования, ежегодно утверждаемой правительством.

Таким же образом рассчитывается пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Однако, в отличие от декретного отпуска, выплачивается не полная сумма от средней зарплаты, а 40%.

Сумма МРОТ влияет лишь на минимальное пособие и только если его получает трудоустроенный гражданин — тогда размер выплаты составляет 40 процентов от МРОТ. Если же получатель пособия безработный или индивидуальный предприниматель, то используется базовый размер пособия, который не изменится при повышении МРОТ.

Размер пособия по нетрудоспособности составляет от 60 до 100% среднего заработка и зависит от трудового стажа работника. Максимальный размер выплаты рассчитывается на основе предельного значения базы по Фонду социального страхования за предыдущие два года и не зависит от МРОТ. А минимальный — исходя из действующего на момент открытия больничного минимального размера оплаты труда. Минимальный размер выплачивается в случае, если в расчетном периоде у работника не было заработка либо средний заработок был меньше 24-кратного МРОТ.

«Чрезвычайно важное решение»

Ранее в Госдуме рассказали, как новая мера повлияет на ситуацию в стране. По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, повышение МРОТ до прожиточного минимума поможет улучшить жизнь миллионов работающих россиян.

«Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума — чрезвычайно важное решение, направленное на улучшение жизни миллионов работающих граждан и на декриминализацию отечественной экономики», — уточнил политик.

Идею повышения МРОТ прокомментировали и в Совете Федерации. Так, сенатор Валерий Рязанский назвал инициативу президента важным решением. В прожиточный минимум стоит включить не только продукты питания и предметы первой необходимости, но и бытовые услуги, а также услуги объектов культуры, добавил он.

«Здесь важно отслеживать ценовой порядок, продовольственную группу товаров, промышленную, услуги. Человек не может жить, руководствуясь только минимальной потребительской корзиной», — заключил Рязанский.

Не единственный способ

В свою очередь, Дмитрий Медведев отметил, что повышение МРОТ не единственный способ разрешения проблемы бедности.

«Я считаю бедность наиболее сложной и кричащей проблемой современной России <…> Шаги должны быть комплексными — невозможно решать этот вопрос только путем увеличения МРОТ, как бы нам этого ни хотелось. Я уже не говорю о том, что денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет», — подчеркнул премьер.

Он также добавил, что российские власти занимались вопросом бедности еще с начала 2000-х годов, когда к малоимущим относились порядка 30 миллионов человек. Сейчас, по словам Медведева, с учетом кризиса в стране проживают 20 миллионов бедных, передает РИА Новости.

Раньше срока

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с первого января 2019 года.

Позже российский лидер рассказал, что у властей есть возможность уравнять эти два показателя к 1 мая 2018 года. Такое решение затронет четыре миллиона граждан, уточнил Путин.

Споры о возможности повышения МРОТ велись 25 лет.