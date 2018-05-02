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Заблокировать автодороги и аэропорт призывал не избранный премьер-министром Армении Пашинян

За единственную кандидатуру оппозиционера проголосовали лишь 45 депутатов, а против — 56.

2.05.2018 Фото: Reuters Нет комментариев

Заблокировать автодороги и аэропорт призывал не избранный премьер министром Армении Пашинян

Тысячи сторонников Пашиняна у здания парламента в Ереване

Лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги, пишет Интерфакс.

«Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершится победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения», — сказал Пашинян на многотысячном митинге в Ереване.

По его словам, правящая в Армении Республиканская партия надеялась, что после их решения проголосовать против кандидатуры премьера, начнутся столкновения.

«Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу — о политических похоронах Республиканской партии», — сказал Пашинян.

В заключении речи он призвал своих сторонников разойтись.

«Сегодня был трудный день. Сейчас надо мирно разойтись и с новой силой начать наши акции гражданского неповиновения завтра. Никаких инцидентов, необходим порядок», — сказал на многотысячном митинге своих сторонников Пашинян.

Ранее во вторник парламент Армении не сумел избрать Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против — 56, поскольку Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.


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