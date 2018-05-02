КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сгорели дом у вокзала и коттедж в элитном поселке на побережье в Бердске

Монстрация-2018 под лозунгом «Севернее Кореи» прошла в Новосибирске

Судят перевозчика, чей автобус Higer с уставшим водителем попал в смертельное ДТП на Алтае

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

По суду сельсовет отремонтирует дорогу между поселками Новым и Светлым в Бердске

Шоколадные ордена раздадут во время «Бессмертного полка» в Саратове

Россияне держат порядка $47 миллиардов в британских офшорах

Прошлогодний ремонт дорог проверяют в Бердске

Трамп посоветовался с Меркель по работе с Путиным

Госдума ожидает новых министров

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Когда уже отключат отопление?

В квартирах совсем дышать нечем от жары.

2.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:
Когда уже отключат отопление? В квартирах совсем дышать нечем от жары.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Когда уже отключат отопление? С Первомаем! ХК «Бердск» — обладатель кубка им. маршала А.И. Покрышкина!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика