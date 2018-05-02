Когда уже отключат отопление?

Сгорели дом у вокзала и коттедж в элитном поселке на побережье в Бердске
Монстрация-2018 под лозунгом «Севернее Кореи» прошла в Новосибирске
Судят перевозчика, чей автобус Higer с уставшим водителем попал в смертельное ДТП на Алтае
Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске
По суду сельсовет отремонтирует дорогу между поселками Новым и Светлым в Бердске
Шоколадные ордена раздадут во время «Бессмертного полка» в Саратове
Россияне держат порядка $47 миллиардов в британских офшорах
Прошлогодний ремонт дорог проверяют в Бердске
Трамп посоветовался с Меркель по работе с Путиным