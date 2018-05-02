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Бердское местное отделение «ЛДПР» поздравляет всех бердчан и гостей города с Первомаем!

Желаем здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, мирного неба над головой, удачи и успехов во всех благих начинаниях!

Мир! Труд! Май!

С уважением, координатор БМО «ЛДПР» Горобец И.П.