КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сгорели дом у вокзала и коттедж в элитном поселке на побережье в Бердске

Монстрация-2018 под лозунгом «Севернее Кореи» прошла в Новосибирске

Судят перевозчика, чей автобус Higer с уставшим водителем попал в смертельное ДТП на Алтае

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

По суду сельсовет отремонтирует дорогу между поселками Новым и Светлым в Бердске

Шоколадные ордена раздадут во время «Бессмертного полка» в Саратове

Россияне держат порядка $47 миллиардов в британских офшорах

Прошлогодний ремонт дорог проверяют в Бердске

Трамп посоветовался с Меркель по работе с Путиным

Госдума ожидает новых министров

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


ХК «Бердск» — обладатель кубка им. маршала А.И. Покрышкина!

ХК «Бердск» — обладатель кубка им. маршала А.И. Покрышкина.

2.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Маргарита:
ХК «Бердск» — обладатель кубка им. маршала А.И. Покрышкина сезона 2017-2018!

ХК «Бердск» обладатель кубка им. маршала А.И. Покрышкина!

ХК «Бердск» обладатель кубка им. маршала А.И. Покрышкина! ХК «Бердск» обладатель кубка им. маршала А.И. Покрышкина! ХК «Бердск» обладатель кубка им. маршала А.И. Покрышкина!


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Когда уже отключат отопление? С Первомаем! ХК «Бердск» — обладатель кубка им. маршала А.И. Покрышкина!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика