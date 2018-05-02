31 млн рублей на ремонт сгнившего канализационного коллектора дал врио губернатора Бердску

В связи с крайне тяжелым состоянием коллектора по ул. Ушакова в Бердске глава города Евгений Шестернин обратился за помощью к врио губернатора. Андрей Травников поддержал бердского градоначальника и направил информацию для рассмотрения в Комиссию по чрезвычайным ситуациям.

На заседании областной КЧС ситуацию признали чрезвычайной. Принято решение о выделении денежных средств на ремонт самотечного канализационного коллектора Бердску из резервного фонда правительства Новосибирской области в размере 31 млн рублей.

В настоящее время специалистами управления капитального строительства ведется подготовка конкурсной документации по ремонту коллектора. В конце мая или в начале июня будет объявлен аукцион, сообщили в пресс-центре бердской мэрии

справка

Год постройки самотечного канализационного коллектора – 1968.

Протяженность по улице Ушакова – 3,4 км

Протяженность разрушенного участка от ул. Советская до ул. Некрасова — 316,2 м.

Коллектор находится в аварийном состоянии из за разрушения железобетонной трубы под воздействием газовой коррозии. Разрушение трубы повлекло за собой провалы на проезжей части улицы, остановку движения транспорта и нарушение режима водоотведения.

Комиссией администрации Бердска по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ было вынесено решение ситуацию на канализационном коллекторе признать аварийной.