31 млн рублей на ремонт сгнившего канализационного коллектора дал врио губернатора Бердску

Коллектор на перекрёстке улиц Ушакова и Советской требует срочного ремонта
В связи с крайне тяжелым состоянием коллектора по ул. Ушакова в Бердске глава города Евгений Шестернин обратился за помощью к врио губернатора. Андрей Травников поддержал бердского градоначальника и направил информацию для рассмотрения в Комиссию по чрезвычайным ситуациям.
На заседании областной КЧС ситуацию признали чрезвычайной. Принято решение о выделении денежных средств на ремонт самотечного канализационного коллектора Бердску из резервного фонда правительства Новосибирской области в размере 31 млн рублей.
В настоящее время специалистами управления капитального строительства ведется подготовка конкурсной документации по ремонту коллектора. В конце мая или в начале июня будет объявлен аукцион, сообщили в пресс-центре бердской мэрии
справка
Год постройки самотечного канализационного коллектора – 1968.
Протяженность по улице Ушакова – 3,4 км
Протяженность разрушенного участка от ул. Советская до ул. Некрасова — 316,2 м.
Коллектор находится в аварийном состоянии из за разрушения железобетонной трубы под воздействием газовой коррозии. Разрушение трубы повлекло за собой провалы на проезжей части улицы, остановку движения транспорта и нарушение режима водоотведения.
Комиссией администрации Бердска по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ было вынесено решение ситуацию на канализационном коллекторе признать аварийной.
О-о!!! Новоявленный пиломатериальчика к летним отпускам подкинул. Дрожите, Паттайя и Хургада…
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Как вы достали своими дурно пахнущими комментариями.
Жаль н пропустят, а то бы я высказался по-русски, уже натурально накипело.
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Ой! Да не расстраивайтесь Вы так, всё у Вас получится.
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