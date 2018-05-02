КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Более 100 человек арестовали после беспорядков в Париже

Расходы на оборону впервые в новейшей истории снизила Россия

Экстремальные гонки «Бурундучьи бега» пройдут в Бердске

Самогонные аппараты обязали регистрировать в России

Летний сезон аттракционов открылся в городском парке Бердска

Борьба с бедностью: Минимальная зарплата сравнялась с прожиточным минимумом в России

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Заблокировать автодороги и аэропорт призывал не избранный премьер-министром Армении Пашинян

Сгорели дом у вокзала и коттедж в элитном поселке на побережье в Бердске

Монстрация-2018 под лозунгом «Севернее Кореи» прошла в Новосибирске

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


31 млн рублей на ремонт сгнившего канализационного коллектора дал врио губернатора Бердску

Коммунальную ситуацию на ул. Ушакова признали чрезвычайной. Андрей Травников поддержал мэра Бердска Евгения Шестернина и выделил средства из резервного фонда.

2.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

 

31 млн рублей на ремонт сгнившего канализационного коллектора дал врио губернатора Бердску

Коллектор на перекрёстке улиц Ушакова и Советской требует срочного ремонта

В связи с крайне тяжелым состоянием коллектора по ул. Ушакова в Бердске глава города Евгений Шестернин обратился за помощью к врио губернатора. Андрей Травников поддержал бердского градоначальника и направил информацию для рассмотрения в Комиссию по чрезвычайным ситуациям.

На заседании областной КЧС ситуацию признали чрезвычайной. Принято решение о выделении денежных средств на ремонт самотечного канализационного коллектора Бердску из резервного фонда правительства Новосибирской области в размере 31 млн рублей.

В настоящее время специалистами управления капитального строительства ведется подготовка конкурсной документации по ремонту коллектора. В конце мая или в начале июня будет объявлен аукцион, сообщили в пресс-центре бердской мэрии

справка

Год постройки самотечного канализационного коллектора – 1968.

Протяженность по улице Ушакова – 3,4 км

Протяженность разрушенного участка от ул. Советская до ул. Некрасова — 316,2 м.

Коллектор находится в аварийном состоянии из за разрушения железобетонной трубы под воздействием газовой коррозии. Разрушение трубы повлекло за собой провалы на проезжей части улицы, остановку движения транспорта и нарушение режима водоотведения.

Комиссией администрации  Бердска по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ было вынесено решение ситуацию на канализационном коллекторе признать аварийной.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Какие детские пособия положены бердчанам? Более 100 человек арестовали после беспорядков в Париже Расходы на оборону впервые в новейшей истории снизила Россия

(3) Комментариев

  1. Alex

    О-о!!! Новоявленный пиломатериальчика к летним отпускам подкинул. Дрожите, Паттайя и Хургада…

    Thumb up 1 Thumb down 3

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика