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Сгорели дом у вокзала и коттедж в элитном поселке на побережье в Бердске

Жертв и пострадавших нет. Пожары случились в разных районах города с разницей в час.

1.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Сгорели дом у вокзала и коттедж в элитном поселке на побережье в Бердске

Горит дом недалеко от железнодорожного вокзала в Бердске

Два пожара случились в Бердске почти одновременно вечером сегодня, 1 мая. Около 21 часа загорелся дом на ул. Вокзальной, недалеко от бердского железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, в 21.20 его еще тушат пожарные. Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», в небольшом частном доме в момент возгорания никого не было. Поэтому никто не пострадал. Но пожарные стараются не допустить распространения огня на соседние дома.

Сгорели дом у вокзала и коттедж в элитном поселке на побережье в БердскеЧуть раньше загорелся коттедж в зеленой зоне Бердска на побережье Обского моря. Сюда бердские огнеборцы выехали около восьми часов вечера. Обитатели этого дома были на месте. Но, по информации «Курьер. Среда. Бердск», жертв и пострадавших нет.

Причины пожаров и ущерб от них выяснят дознаватели отдела надзорной деятельности по Бердску.

 


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