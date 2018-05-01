Сгорели дом у вокзала и коттедж в элитном поселке на побережье в Бердске

Два пожара случились в Бердске почти одновременно вечером сегодня, 1 мая. Около 21 часа загорелся дом на ул. Вокзальной, недалеко от бердского железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, в 21.20 его еще тушат пожарные. Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», в небольшом частном доме в момент возгорания никого не было. Поэтому никто не пострадал. Но пожарные стараются не допустить распространения огня на соседние дома.

Чуть раньше загорелся коттедж в зеленой зоне Бердска на побережье Обского моря. Сюда бердские огнеборцы выехали около восьми часов вечера. Обитатели этого дома были на месте. Но, по информации «Курьер. Среда. Бердск», жертв и пострадавших нет.

Причины пожаров и ущерб от них выяснят дознаватели отдела надзорной деятельности по Бердску.