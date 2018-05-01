Монстрация-2018 под лозунгом «Севернее Кореи» прошла в Новосибирске

В городах Сибири 1 мая проходит традиционное карнавальное шествие — Монстрация. В Новосибирске монстранты прошли по главной улице города — Красному проспекту — с плакатом «Севернее Кореи». О том, как это выглядело, пишет и показывает Тайга.инфо.

14:05 Художник из Америки Марк Савиано второй раз на Монстрации. «Итс кул», — говорит.

14:03 «Мама-Монстрация» Саша Попова высоко оценила акцию в этом году: «Здорово, что много плакатов про Телеграм, что людям не все равно. Здорово, что пришло много детей — подрастает смена! Ну и радует, что пришли старые монстранты в добром здравии».

13:54 По ощущениям, всё. Монстранты пока остаются возле Оперного, но уже расходятся. Все громко и мирно. Плакаты собирают для выставки. По оценкам Тайги.инфо, в Монстрации приняли участие около 4 тыс. человек.

13:52 Реально народные дружинники с повязками существуют.

13:50 Кричат: «Новосибирск лучше всех!» — и это чистая правда.

13:45 «Надеюсь не последний раз», — говорит Лоскутов. Теперь толпа скандирует «спасибо».

13:41 Кричат: «Кехман, вынеси попить!». Голова колонны подошла к Оперному театру, а хвост тянется по Красному проспекту.

Опять Монстрация стала крупнейшим первомайским шествием в Новосибирске.

13:40 «Большая часть людей живет за чертой вредности», — сообщается с одного из плакатов. Два ребенка в хвосте не выдержали и громко скандируют: «Не ссы в трысы!» (именно так).

А в колонне, по подсчетам корреспондентов, уже около четырех тысяч участников. Шествие подходит к площади Ленина.

13:39 В колонне замечены «киркорочки». Это ведь просто волшебно!

13:37 Обращение к министру образования: «За отмену экзаменов в школе жизни».

13:35 Большим, просто огромным успехом пользуется у зрителей медведь. Кто-то сочувствует: «Мишке очень трудно идти».

13:33 Подошли к площади Ленина. Лоскутов еще одно селфи делает, мужчина пытается сфотографироваться с собакой.

13:28 Хвост Монстрации как будто из 2000 года вылез, поют «Короля и Шута»: «Зачем тебе охотиться на людей?».

13:27 Продавцы киосков вдоль Красного проспекта тоже выходят посмотреть Монстрацию.

13:26 Новосибирцы, не участвующие в Монстрации, ничего против не имеют, судя по всему, улыбаются, зачитывают вслух лучшие плакаты и вообще рады карнавалу.

Когда прохожие машут, колонна взрывается приветствиями.

13:25 Лоскутов заряжает:«Дуров верни стену!». Толпа отвечает: «Вот ключи!».

Проходят мимо магазина со спиртным: «Водка яд!», «Мы народ!», «Человек».

13:20 Вот женщина смотрит за Монстрацией из-за забора, сама не участвует, но радуется за креативную молодежь: «Такие молодцы, даже матов никаких нет! Пусть ходят, пока молодые!».

13:18 Артем Лоскутов кричит в мегафон: «Сиськи — сиськи», «Панки хой», «Раздевайся», «Идем кушать». У той части редакции, которая осталась на работе перед мониторами, появилось чувство, что мы что-то пропускаем, и желание срочно бежать на Красный проспект.

13:16 Полицейские тихонечко идут по аллее.

13:15 Традиционное селфи на фоне колонны. «В Телеграм», — скандирует толпа. Дошли уже до улицы Державина, кстати.

13:08 «Бабушка», «Новосиб», «Сибирь», «Собачка» — нет, мы не сошли с ума, это просто слова, которые Артем Лоскутов кричит в микрофон.

А вот и бабушка. Целых две.

13:05 Колонна проходит перекресток Красного проспекта и улицы Крылова. Во главе шествия знакомые все люди.

13:03 Панки идут кучкой и кричат «Панки хой!», молодцы панки.

13:01 Пошла колонна. Развернули главный баннер: «Севернее Кореи».

Актуальненько.

13:00 Колонна то начинает движение, то останавливается, передают корреспонденты. Так что вам пока солнышка немного.

«Почему левый фронт у нас справа?» — спрашивает Лоскутов.

12:57 По старой доброй традиции, на Монстрацию приходит много зверей и детей. 2018 год не исключение.

12:53 Наш друг и художник Костя Еременко утверждает, что у простатита лицо Стаса Михайлова.

12:49 Кто не успел написать плакат дома, делает их на асфальте.

12:48 По оценкам наших корреспондентов, монстрантов уже около двух тысяч. Друг с корешем тоже пришли.

12:43 Журналисты продолжают допрашивать Лоскутова, а могла бы полиция. Колонна ждет. Вот подошла и глава департамента культуры мэрии Анна Терешкова.

12:42 Роскомнадзор поймал даже МакКонахи. Мэттью, судя по всему, в шоке от этого.

12:40 Вдоль Красного также выстроились полицейские (хоть не автобусы), периодически дергают из толпы людей — досматривать.

12:39 Уже и зрители выстроились вдоль Красного проспекта. Все ждут начала. Пока Лоскутов дает очередное интервью, голова сумбурной колонны пустилась в пляс.

12:38 Бывший выпускающий редактор Тайги. инфо кинулся фотографировать ребят с криками: «Хоть кто-то смотрел Вавилон-5!»

12:36 Несмотря на кажущуюся отсылку к событиям последнего месяца и действиям Роскомнадзора, автор плаката говорит, что его сообщение — сферический плакат в вакууме и ни на что не намекает.

12:35 Самая актуальная проблема последнего времени в рунете актуализирована с уклоном в орнитологию.

12:33 Хвост Монстрации спрашивает у головы: «Чо стоим?!». Стоять ещё полчаса тем временем, выдвижение колонны было назначено на час дня.

12:31 На шествии замечен бывший сотрудник Тайги. инфо, а ныне видный атомный энергетик Кирилл Логинов.

12:30 В колонне даже есть флаги Левого фронта. Четыре суровых мужика— сталинисты.

12:28 Музыка изменилась на более активную. Начинает накрапывать дождь.

12:26 Лоскутов: «Сейчас Монстрация живет своей жизнью. Много городов, честно говоря, крыша едет, когда все пытаюсь в кучу собрать. Во многих городах власти не согласовывали Монстрацию. Надо следить за Хабаровском, где она самая большая после Новосибирска. В Новосибирске за 15 лет, думаю, власти поняли после всех арестов, запрета и ОМОНа, что нужно договариваться. В Новосибирске добились и, думаю, мы подаем пример всей стране».

Лоскутов считает, что на плакаты могут обидеться только те, кто хочет обидеться.

12:24 Ищут девушку в шведскую семью. Народ вокруг одобряет, передают корреспонденты.

12:24 По доброй традиции, монстранты хотели бы кричать «Сиськи-сиськи!», о чем переговариваются в толпе.

12:23 Олеся Вальгер?

12:22. «Юра, мы все выДудь», — утверждают Монстранты. Ну и Зайчутка-бузотер тоже хорош.

12:21 Постоянный автор Тайги. инфо урбанист Дмитрий Лебедев рекомендует переезжать в Москву.

12:20 Мужчина-полицейский говорит другому полицейскому в рацию: «Ты где, б.., находишься, скорее, б…, сюда подошёл». Видимо, зовёт подкрепление против тысяч монстрантов.

12:18. Подошел создатель, идеолог и так далее Монстрации Артем Лоскутов. Обсуждает регламент шествия с полицией и представителем комитета по делам молодежи мэрии Ириной Соловьевой.

12:16 Из-за заборов, недавно установленных вдоль Красного, колонне оставили небольшой промежуток для прохода.

12:12 По оценкам наших корреспондентов, на Красном проспекте собралось уже более 600 человек. А ведь до старта колонны еще час.

12:07 Монстранты поют: «Россия для грустных: ни выбора, ни перемен». Лица полицейских на контрасте особенно печальные — ну, а как иначе, если ни выбора, ни перемен, замечает корреспондент Тайги.инфо.

12.03. А вот и фанаты Джина Симмонса из группы Kiss (судя по раскраске лица) появились. У мэра умора, утверждают они.

12:02. Новый взгляд на известное изречение о проблемах государства.

11:58. Народ прибывает. По оценкам корреспондентов Тайги. инфо «людей много».

11:56. «Почему руль такой большой, а ножки такие маленькие», — удивляется монстрант.

11:52. Монстрации все возрасты покорны. Серьезный молодой человек по имени Николай, сделал свой первый плакат для шествия.

11:45. На Красном проспекте в Новосибирске начинают собираться участники шествия. Корреспондент Тайги. инфо среди прочих заметил экс-замгубернатора Новосибирской области, а ныне директора Института истории СО РАН Виктора Козодоя и депутата заксобрания Алексея Александрова. Кроме того, нам сообщают, что на месте сбора монстрантов уже появились три автозака и автобус полиции.

11:35. Итак, мы начинаем. Наши корреспонденты еще даже не успели добраться до места сбора колонны, а уже шлют в редакцию первые фотографии и впечатления. От Монстрации не скрыться даже в метро на другом конце Новосибирска. На станции метро «Площадь Маркса» уже начали искать доктора Ватсона для доктора Стренджа и задавать вопросы: «Почему никто не идет в серые стражи?».

В Новосибирске Монстрация была согласована городскими властями без споров и противодействий. Чего нельзя сказать о других городах Сибири. В Омске монстрантам не согласовали маршрут по центральным улицам города, предложив в качестве альтернативы сквер Молодоженов на улице 22 Апреля. В результате омичи решили примкнуть к муниципальному празднику.

«Из ответа мэрии следует, что на улице Чокана Валиханова с 08:00 до 20:00 будут проходить культурно-массовые мероприятия. А Монстрация и есть, по сути, уличная передвижная выставка художественных работ, арт-перформанс. Получается, мэрия Омска сама организовала Монстрацию для нас. Как любезно с их стороны — мерси. Будет ли шествие мы не знаем, так как мэрия старательно скрывает цели, форму и суть своих культурно-массовых мероприятий и не разглашает их, наверное, готовят нам сюрприз», — говорит региональный организатор шествия Михаил Яковлев.

Томичам также отказали в мероприятии на центральных улицах города, отправив их в сквер на улице Высоцкого. «Ничего страшного, туда даже автобусы ходят», — не унывают они.

Впервые Монстрация пройдет в Иркутске. Организаторы мероприятия сообщают: «Наша Монстрация — это хэппенинг, форма современного искусства, которая не требует согласования в соответствии с законом и в которой каждый из нас будет художником. Несмотря на это, мы все ж таки уведомили администрацию города, мэра, губернатора и уполномоченного по правам человека о проведении нашей акции. Никакого официоза, помпезности и скуки, только праздник воображения, искусства и абсурда!». Акция состоится около панно «Интернационал».

Красноярские монстранты присоединятся к традиционному шествию красноярских профсоюзов. «Наше место — в хвосте колонны. Не перепутайте: не в гриве, а в хвосте!», — напоминают любители Монстрации из Красноярска.