Судят перевозчика, чей автобус Higer с уставшим водителем попал в смертельное ДТП на Алтае

Перед судом предстанет индивидуальный предприниматель по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших массовую автомобильную аварию с гибелью людей. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего индивидуального предпринимателя в городе Бийске. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть более двух лиц).

По данным следствия, обвиняемый, оказывая услуги по перевозке пассажиров в Бийске, систематически направлял в междугородний рейс «Бийск-Новосибирск» и обратно только одного водителя автобуса.

-Для создания видимости соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха, он выдавал два путевых листа, согласно которым в рейс по маршруту отправлялись якобы два водителя. В нарушение норм трудового законодательства, работодатель не отстранял данного работника от управления транспортным средством, в связи с чем водитель автобуса в переутомленном состоянии осуществлял междугородние рейсы по перевозке пассажиров, что не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — рассказала Рязанцева.

Вечером 4 января 2017 года водитель автобуса Higer, принадлежавшего обвиняемому, следуя по маршруту Новосибирск – Бийск и двигаясь по федеральной трассе «Чуйский тракт» в Косихинском районе, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения. В результате чего произошло столкновение управляемого им автобуса с автомобилем «газель» и пассажирским автобусом ЛАЗ, двигавшимися в обратном направлении. В ДТП более 20 пассажиров двух автобусов получили травмы различной степени тяжести. Две женщины, находившиеся в Higer , и водитель ЛАЗа от полученных ранений скончались.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый предприниматель своей вины не признал, однако собранные следствием доказательства, в том числе результаты автотехнических, судебно-медицинских экспертиз, а также показания свидетелей, позволили собрать достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уголовное дело, заведенное на уставшего водителя, который спровоцировал смертельное ДТП было направлено в суд в сентябре 2017 года.

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