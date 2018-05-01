Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

День Весны и Труда 1 мая бердчане отметили праздничным шествием по главной улице города. Перед колонной двигался автомобиль с громкоговорителями на крыше. Всю дорогу он вещал поздравительные тексты от организаций, идущих в колонне.

В первых рядах шли представители администрации города и почётные жители Бердска. В шествии участвовало несколько тысяч бердчан. Колонна состояла из делегаций от политических партий, бюджетных организаций, общественных объединений, различных предприятий и образовательных учреждений.

Колонна прошла от улицы Комсомольской по улице Ленина, свернула на улицу Свердлова, а затем по улице К. Маркса двинулась в сторону площади Горького. Время в пути составило примерно 45 минут.

На площади Горького после исполнения гимна России торжественную часть праздника открыл мэр города Бердска Евгений Шестернин.

Автор видео Слава Душин



После главы слово взял председатель совета депутатов Валерий Бадьин. По завершении краткой официальной части праздника началась концертная программа бердских танцевальных коллективов.