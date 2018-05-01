Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

День Весны и Труда 1 мая бердчане отметили праздничным шествием по главной улице города. Перед колонной двигался автомобиль с громкоговорителями на крыше. Всю дорогу он вещал поздравительные тексты от организаций, идущих в колонне.
В первых рядах шли представители администрации города и почётные жители Бердска. В шествии участвовало несколько тысяч бердчан. Колонна состояла из делегаций от политических партий, бюджетных организаций, общественных объединений, различных предприятий и образовательных учреждений.
Колонна прошла от улицы Комсомольской по улице Ленина, свернула на улицу Свердлова, а затем по улице К. Маркса двинулась в сторону площади Горького. Время в пути составило примерно 45 минут.
На площади Горького после исполнения гимна России торжественную часть праздника открыл мэр города Бердска Евгений Шестернин.
Автор видео Слава Душин
Глава Бердска Евгений Шестернин поздравил горожан с праздником Весны и Труда
После главы слово взял председатель совета депутатов Валерий Бадьин. По завершении краткой официальной части праздника началась концертная программа бердских танцевальных коллективов.
Спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин
Крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев
Начальник УЖКХ Владимир Захаров и руководитель УКСа Алексей Егошин
Почетные бизнесмены , а за ними пенсионеры .
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Фото на центральной площади города на фоне потрескавшегося асфальта и проваливающегося канализационного колодца.
Шестернин, Захаров, Носов, Тужик и прочие — вам не стыдно?
Фото почетных на данном фоне нужно передать в музей истории города.
Каков поп, таков и приход.
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Эх совок, совок. 27 лет нет уже СССР, но по сути ничего не изменилось. Интересно, комсомол с пионерией когда возродят?
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Новые хозяева жизни и их раб.сила.Идеи Первомая полностью извращены.
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раньше Первомай был праздником человека труда , праздником победы над социальной несправедливостью, когда можно было бесплатно получить прекрасное образование, высшее в том числе, выбрать профессию по душе и знать. что у тебя была человечная система социальных гарантий …
а сейчас? праздник «бизнесменов» ? даже пенсионный возраст повышают, не говоря уж о прочих социальных «достижениях»…
Идите ка вы на…
не хожу уже сколько лет на такие извращенные «праздники» и не буду …
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