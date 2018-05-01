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Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

Несколько тысяч бердчан прошли в праздничном шествии по главной улице города 1 мая.(ФОТО, ВИДЕО)

1.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 5 коммент.

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

Первомайская демонстрация-2018 в Бердске

День Весны и Труда 1 мая бердчане отметили праздничным шествием по главной улице города. Перед колонной двигался автомобиль с громкоговорителями на крыше. Всю дорогу он вещал поздравительные тексты от организаций, идущих в колонне.

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в БердскеВ первых рядах шли представители администрации города и почётные жители Бердска. В шествии участвовало несколько тысяч бердчан. Колонна состояла из делегаций от политических партий, бюджетных организаций, общественных объединений, различных предприятий и образовательных учреждений.

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в БердскеКолонна прошла от улицы Комсомольской по улице Ленина, свернула на улицу Свердлова, а затем по улице К. Маркса двинулась в сторону площади Горького. Время в пути составило примерно 45 минут.

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в БердскеНа площади Горького после исполнения гимна России торжественную часть праздника открыл мэр города Бердска Евгений Шестернин.

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

Автор видео Слава Душин

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

Глава Бердска Евгений Шестернин поздравил горожан с праздником Весны и Труда

После главы слово взял председатель совета депутатов Валерий Бадьин. По завершении краткой официальной части праздника началась концертная программа бердских танцевальных коллективов.

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

Спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

Крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

Начальник УЖКХ Владимир Захаров и руководитель УКСа Алексей Егошин


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Почетные бизнесмены , а за ними пенсионеры .

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  2. Аноним

    Фото на центральной площади города на фоне потрескавшегося асфальта и проваливающегося канализационного колодца.

    Шестернин, Захаров, Носов, Тужик и прочие — вам не стыдно?

    Фото почетных на данном фоне нужно передать в музей истории города.

    Каков поп, таков и приход.

    Thumb up 12 Thumb down 0

  3. Птенец

    Эх совок, совок. 27 лет нет уже СССР, но по сути ничего не изменилось. Интересно, комсомол с пионерией когда возродят?

    Thumb up 3 Thumb down 11

  4. igk63

    Новые хозяева жизни и их раб.сила.Идеи Первомая полностью извращены. :(

    Thumb up 11 Thumb down 3

  5. Аноним

    раньше Первомай был праздником человека труда , праздником победы над социальной несправедливостью, когда можно было бесплатно получить прекрасное образование, высшее в том числе, выбрать профессию по душе и знать. что у тебя была человечная система социальных гарантий …
    а сейчас? праздник «бизнесменов» ? даже пенсионный возраст повышают, не говоря уж о прочих социальных «достижениях»…
    Идите ка вы на… :-!
    не хожу уже сколько лет на такие извращенные «праздники» и не буду …

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