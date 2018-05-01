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По суду сельсовет отремонтирует дорогу между поселками Новым и Светлым в Бердске

Дорожный надзор нашел очень плохим состояние дороги между бердскими поселками, которая принадлежит соседнему Новосибирскому району.(ФОТО)

1.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Александра Волошина Один комментарий

По суду сельсовет отремонтирует дорогу между поселками Новым и Светлым в Бердске

Замеры на барышевской дороге к бердскому поселку Светлому

Дорога к посёлку Светлому, пролегающая по Речкуновской зоне отдыха, находится в плохом состоянии. Барышевский сельсовет, в чьем ведении находится этот пути, ремонтировать ее не торопится.

По суду сельсовет отремонтирует дорогу между поселками Новым и Светлым в Бердске

Плохое состояние дороги к поселку Светлый

Бердчанин Александр Волошин, ежедневно ездящий по этой дороге, в одиночку добивается улучшения качества асфальта.

— С этой дорогой парадоксальная ситуация. Новый посёлок относится к Бердску, Светлый поселок — тоже. А дорога между ними относится к Барышевскому сельсовету Новосибирского района. И Барышевский сельсовет никак не хочет эту дорогу нормально ремонтировать. Я на общение с администрацией, на эту дорогу потратил, наверное, лет восемь, — рассказал Александр Волошин «Курьер. Среда. Бердск».

По суду сельсовет отремонтирует дорогу между поселками Новым и Светлым в Бердске

Из Нового в Светлый

25 апреля прошла проверка состояния дороги, которую осуществил государственный инспектор дорожного надзора Михаил Тресилов.

— По результатам осмотра дорожный надзор выдал предписание на ликвидацию повреждений покрытия проезжей части на всём протяжении дороги. В ответ на это был получен предварительный устный ответ о решении суда, по которому администрация Новосибирского района должна будет произвести ремонт дороги. Предписание, которое мы выдали, будет подкреплено судебным решением с указанием срока, в который нужно будет выполнить устранение повреждений. Это будет более весомо, чем наше предписание, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Тресилов.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Администрация Новосибирского района по прежнему пишет отписки. Пытается перевалить всё, что можно, на Бердск. На днях опять пообещали тротуар от остановки «БАМ», буквально в последний день при Борматове:
    ‘В 2018 году планируется выполнить проектно-сметную документацию на ремонт автомобильной дороги в рамках которой будет учтён пешеходный тротуар к остановке общественного транспорта «БАМ» и на 2019 год будет подана заявка в Минтранс Новосибирской области для реализации данного проекта.’
    Теперь выбрали главой района Александра Соболевского — непонятно будет ли он выполнять обещания предшественника?

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