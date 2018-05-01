Шоколадные ордена раздадут во время «Бессмертного полка» в Саратове

Подарить коробку шоколадных орденов маленьким участникам шествия в память о погибших в годы войны предложил глава саратовского отделения «Боевого братства» Сергей Авезниязов. Он озвучил такую идею на заседании региональной Общественной палаты. Её председатель Александр Ландо поддержал предложение, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на агентство Saratovnews.

Предполагается, что для детей, которые в День Победы примут участие в акции «Бессмертный полк», приготовят шоколадные наборы в обёртках в виде восьми орденов. Красной Звезды, Александра Невского, Боевого Красного Знамени, Ордена Победы, Отечественной войны и других. Глава саратовской Общественной палаты предложил доработать инициативу и помимо шоколадных орденов времён войны выдавать памятку: «А то шоколадки съедят, фантики выбросят, а что за ордена на них, так и не узнают». Ландо также показал образцы сладостей на одном из заседаний.

Пользователи соцсетей возмущены. «Верх кощунства — предложить детям съесть ордена, за которые пролиты реки крови, которые с честью носили маршалы Победы» — в таком ключе реагируют люди. Называют это «позором перед ветеранами», «перекосом в мозгах» и призывают наказать тех, кто додумался до такого.

Подготовка к проведению акции «Бессмертный полк» в ряде регионов сопровождается сообщениями о принуждениях школьников участвовать в мероприятии. Кроме того в некоторых городах чиновники требуют или просят участников регистрироваться для участия в шествии памяти.