КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Судят перевозчика, чей автобус Higer с уставшим водителем попал в смертельное ДТП на Алтае

Почетные бизнесмены и представители власти возглавили первомайскую демонстрацию в Бердске

По суду сельсовет отремонтирует дорогу между поселками Новым и Светлым в Бердске

Шоколадные ордена раздадут во время «Бессмертного полка» в Саратове

Россияне держат порядка $47 миллиардов в британских офшорах

Прошлогодний ремонт дорог проверяют в Бердске

Трамп посоветовался с Меркель по работе с Путиным

Госдума ожидает новых министров

«Бессмертный полк»: Закажи транспарант в «Микронете» к 9 Мая всего за 350 рублей!

Порошенко переформатировал военную операцию в Донбассе

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Шоколадные ордена раздадут во время «Бессмертного полка» в Саратове

В соцсетях инициативу организаторов акции по раздаче сладких орденов времен Великой Отечественной войны резко критикуют и называют кощунством.

1.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Шоколадные ордена раздадут во время Бессмертного полка в Саратове

«Бессмертный полк» проходит в Бердске 9 мая

Подарить коробку шоколадных орденов маленьким участникам шествия в память о погибших в годы войны предложил глава саратовского отделения «Боевого братства» Сергей Авезниязов. Он озвучил такую идею на заседании региональной Общественной палаты. Её председатель Александр Ландо поддержал предложение, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на агентство Saratovnews.

Предполагается, что для детей, которые в День Победы примут участие в акции «Бессмертный полк», приготовят шоколадные наборы в обёртках в виде восьми орденов. Красной Звезды, Александра Невского, Боевого Красного Знамени, Ордена Победы, Отечественной войны и других. Глава саратовской Общественной палаты предложил доработать инициативу и помимо шоколадных орденов времён войны выдавать памятку: «А то шоколадки съедят, фантики выбросят, а что за ордена на них, так и не узнают». Ландо также показал образцы сладостей на одном из заседаний.

Пользователи соцсетей возмущены. «Верх кощунства — предложить детям съесть ордена, за которые пролиты реки крови, которые с честью носили маршалы Победы» — в таком ключе реагируют люди. Называют это «позором перед ветеранами», «перекосом в мозгах» и призывают наказать тех, кто додумался до такого.

Подготовка к проведению акции «Бессмертный полк» в ряде регионов сопровождается сообщениями о принуждениях школьников участвовать в мероприятии. Кроме того в некоторых городах чиновники требуют или просят участников регистрироваться для участия в шествии памяти.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Монстрация-2018 под лозунгом «Севернее Кореи» прошла в Новосибирске Судят перевозчика, чей автобус Higer с уставшим водителем попал в смертельное ДТП на Алтае «Севернее Кореи»: Монстрация прошла в Новосибирске

(1) Комментарий

  1. Фиолетовый

    Шоколадки надо съесть а фантики выбросить. И памятки выбросить, детям не показывать. Нечего грузить детей этим кровожадным государственным культом победы, незачем слушать людей выдающих свои истерические реакции за мнение наших покойных дедов. Мой дед был бы рад, зная что его правнуки лопают шоколад, а про ужасы войны и реки крови имеют самые смутные представления. Я это знаю, изыдите политруки и подавИтесь своими памятками.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика