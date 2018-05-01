Россияне держат порядка $47 миллиардов в британских офшорах

Общий объем средств, которые россияне хранят в британских офшорах — на Виргинских и Каймановых островах — составляет £34 млрд ($47 млрд), сообщает газета Sunday Times со ссылкой на материалы британской неправительственной организации Global Witness, которая борется с нарушениями прав человека и политикой стран, экспортирующих природные ресурсы.

Эта сумма, как подчеркивает издание, в пять раз превышает объем средств, которые граждане России разместили в самой Великобритании. При этом £30 млрд из них, как замечает газета, приходится только на Британские Виргинские острова.

В целом же за последнее десятилетие, как выяснили эксперты Global Witness, через британские территории из России прошли £110 млрд. Таким образом, Великобритания, как заметили аналитики, стала вторым по популярности направлением для российских офшорных инвестиций — больше их только на Кипре, замечает Sunday Times.

Прежде премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, как напоминает издание, обещала заморозить все находящиеся в стране российские активы и средства в ответ на отравление 4 марта в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осужден в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии. В причастности к этому инциденту Лондон тогда обвинил российские власти, однако Москва эти данные неоднократно отвергала. Несмотря на это, в марте Мэй, как замечает газета, заявила: «В нашей стране нет места этим людям [российским бизнесменам] или их деньгам».

После этого 26 апреля группа депутатов в британском парламенте, состоящая из консерваторов, лейбористов и представителей Шотландской национальной партии, объявила о своем намерении потребовать от британских властей принять законопроект, согласно которому заморские территории должны будут обязать раскрывать личности бизнесменов, хранящих активы в их юрисдикции. В настоящее время Виргинские и Каймановы острова по законодательству от этого требования, действующего по всей Британии, освобождены, передает РБК. Подобная мера, как указывал один из авторов инициативы, была направлена на то, чтобы раскрыть имена российских предпринимателей, хранящих деньги в британских офшорах.

«Госпожа Мэй до сих пор призывала мир отвечать на нарушение международных норм Россией. Но если она собирается исполнять обещания, она должна подтвердить, что грязные деньги, идущие на худшие цели, не укрываются под британским флагом где бы то ни было в мире», — пояснял консерватор Эндрю Митчелл.