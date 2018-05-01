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Трамп посоветовался с Меркель по работе с Путиным

CNN узнал подробности недавней встречи президента США с канцлером ФРГ. Проходившая тет-а-тет встреча была «спокойной», при переговорах в расширенном составе Дональд Трамп «злился и срывался».

1.05.2018 Фото: Стоп-кадр с видео RT Нет комментариев

Трамп посоветовался с Меркель по работе с Путиным

Ангела Меркель и Дональд Трамп в Белом доме

Президент США Дональд Трамп спрашивал канцлера Германии Ангелу Меркель, как ему вести дела с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом они говорили в Белом доме во время визита канцлера на прошлой неделе, сообщили два источника, близкие в переговорам, передает РБК со ссылкой на CNN.

Однако неясно, какой совет Меркель дала Трампу, отмечает телеканала. Неназванные высокопоставленные источники отметили, что президент не всегда прислушивается к ответам на свои вопросы. По их словам, встреча канцлера и президента, проходившая тет-а-тет и была «спокойной». Американский лидер «вел себя должным образом», заметили собеседника телеканала, но был возбужден на встрече, где присутствовала немецкая делегация и где неоднократно заходила речь о большом профиците торгового баланса Германии и оборонных расходах, который продолжают быть ниже порога, рекомендованного НАТО.

В Белом доме отказались комментировать эту информацию, передает CNN. Как отмечает телеканал, тон Трампа во время встречи удивил некоторых немецких чиновников, которые присутствовали на встрече с Меркель. По их словам, что встреча позволила им приоткрыть «окно в мозги Трампа».

CNN передает, что во время разговора американской лидер сказал, что канцлер занимает «очень протекционистскую» позицию и поднял вопрос о том, что немецкие автомобили заполонили США. На что Меркель сказала, что если бы она ограничила бы импорт американских машин в ФРГ, то ей бы пришлось сделать тоже самое для других стран.

Что касается вопроса о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, Трамп потребовал от Меркель сказать, что Германия предложит Штатам в ответ, если Вашингтон согласит продлит отсрочку от них. Достаточно жестким Трамп был и в вопросе оборонных расходов ФРГ. Трамп сказал Меркель, что «вы можете поднять его до 2% завтра», как того требует НАТО, отмечают собеседники телеканала. По их словам, Трамп злился и срывался во время обсуждения этих вопросов на расширенной встрече.

Президент США встретился с Меркель в Белом доме в пятницу, 27 апреля. По ее итогам, немецкий канцлер заявила, что власти ФРГ тесно сотрудничают с представителями американской администрации и обмениваются мнение о воздействии на России санкций. «Что касается конфликта с Россией, включая роль России в Сирии, то мы едины по этому вопросу с США», — заметила Меркель.


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