Порошенко переформатировал военную операцию в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины.

Изменив формат военной операции на востоке Украины, Киев легализовал использование вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе в мирное время. При этом руководство подразделениями силовиков, задействованными в Донбассе, отныне переходит от Службы безопасности Украины (СБУ) к украинским военным.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что перелома ситуации в регионе после смены формата операции ожидать не стоит. По мнению политологов, для установления мира в регионе необходимо ввести миротворческую миссию ООН. При этом эксперты отмечают усиление роли президента в управлении конфликтом после смены формата операции.

Президентское решение

Смена формата операции ранее анонсировалась Порошенко на 30 апреля, до этого шла необходимая подготовительная работа. В понедельник, как и ожидалось, глава государства объявил о подписании соответствующего указа.

«Сегодня, 30 апреля, формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Руководству силами и средствами Вооруженных сил Украины полагаться на командующего Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года», — написал Порошенко в твиттере.

На видео, опубликованном в понедельник на странице Порошенко, видно, что он подписал указ о завершении режима «антитеррористической операции» в Донбассе. Также он подписал указ о начале операции Объединенных сил Украины с 14:00 мск 30 апреля 2018 года.

Порошенко также заявил, что режим антитеррористической операции могут ввести в любой момент, когда возникает антитеррористическая угроза на освобожденных территориях.

Смена формата

Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов 14 апреля 2014 года издал указ о начале АТО на востоке Украины. Это решение стало ответом на образование в Донбассе самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, которые Киев объявил террористическими организациями.

При этом управление операцией было возложено на СБУ, в чьи полномочия, по украинским законам, входит борьба с терроризмом. Однако помимо спецслужб с самого начала в операции были задействованы нацгвардия и регулярная армия.

Позже киевские власти возложили ответственность за события в Донбассе на Россию. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не причастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В течение 2014-2017 годов на Украине в публичной плоскости неоднократно обсуждался вопрос о введении военного положения в Донбассе, при котором ведущая роль в операции перешла бы к армии. Однако власть так и не шла на этот шаг.

Власти заверяли, что объявление военного положения только усложнит жизнь Украине.

Сначала руководство страны объяснило свою позицию тем, что введение военного положения сделало бы невозможным проведение внеочередных выборов президента и Верховной рады Украины в 2014 году. Позже назывались доводы, что такое решение лишило бы Киев финансовой поддержки МВФ, крайне необходимой в условиях острого финансово-экономического кризиса, а также сделало бы невозможным проведение реформ в стране.

Порошенко в конце 2017 года предложил альтернативный механизм применения армии на востоке Украины без объявления военного положения, внеся на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект о реинтеграции Донбасса, который был принят в начале этого года.

Законопроект, с одной стороны, предоставляет президенту Украины право в мирное время использовать армию в Донбассе для «реализации мер по обеспечению суверенитета страны», а с другой стороны — называет Россию «страной-агрессором», так как Киев считает, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе, а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными».

Таким образом, Киев узаконил применение вооруженных сил на востоке без объявления войны.

Новый руководитель

Начиная с 2014 года по сегодняшний день, руководство военной операцией украинских силовиков в Донбассе находилось в руках оперативного штаба, возглавляемого руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Начиная с 2015 года по сегодняшний день эту должность занимает генерал-полковник Виталий Маликов, первый заместитель главы СБУ.

Согласно новым правилам, руководство операцией переходит в руки объединенного оперативного штаба, который возглавляет командующий Объединенных сил. Порошенко 16 марта назначил на эту должность заместителя начальника генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Наев будет управлять не только подразделениями Вооруженных сил Украины в Донбассе, но и подразделениями СБУ, полиции, нацгвардии и пограничников.

Объявляя о назначении командующего Объединенных сил, Порошенко отметил, что операция, которую Киев проводит в Донбассе с весны 2014 года с целью стабилизации ситуации в регионе, выполнила свои задачи. «Безусловно, антитеррористическая операция отыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии. Более того, в формате антитеррористической операции было освобождено более двух третьих оккупированного Донбасса», — сказал президент.

Он заявил, что поставил перед новым командующим задачу укрепить вооруженные силы настолько, «чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить оккупированные территории».

Наступление не планируется

По словам главы украинского генштаба Виктора Муженко, сменой формата операции в Донбассе власть признает, что операция на востоке Украины «вышла за антитеррористические рамки». По его словам, переход к операции Объединенных сил в первую очередь означает централизацию управления, что позволит украинским военным более оперативно реагировать на вызовы, которые будут возникать.

В то же время в Минобороны Украины отрицают обвинения самопровозглашенных республик, что после смены формата операции Киев собирается начать масштабное наступление в Донбассе. «Противник продолжает запугивать местное население недостоверной информацией о проведении силами антитеррористической операции с 30 апреля этого года широкомасштабных наступательных действий и о деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп», — заявил ранее официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Порошенко перед этим также заявил, что украинские силы должны быть достаточно подготовленными, чтобы «освободить Донбасс», однако после смены формата операции приоритетным по-прежнему остается политико-дипломатический путь разрешения конфликта.

Кроме этого, в Минобороны Украины заявили, что не планируют на первом этапе операции Объединенных сил наращивать численность украинских силовиков, однако в будущем она может меняться в зависимости от обстановки.

Перелома ситуации не будет

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что формальное завершение антитеррористической операции и смена формата на практике будет означать передел полномочий среди силовиков.

«Это решение может очень серьезно поменять ситуацию в регионе. Изменится структура управления конфликтом. На практике это будет означать серьезный передел полномочий среди силовиков в зоне конфликта. В частности, возможно серьезное переформатирование легальных и нелегальных экономических и социальных потоков», — сказал Бортник РИА Новости.

По его словам, среди прочего могут изменить порядок пересечения линии разграничения для граждан. Эксперт также считает, что изменение формата операции может привести к «переделу» контрабандного бизнеса, который, по его словам, расцвел за годы конфликта вдоль линии разграничения.

Бортник также полагает, что после смены формата операции ситуация в Донбассе станет менее публичной. По его мнению, после смены формата операции управление конфликтом перейдет в «прямое ручное управление президента». При этом Бортник сказал, что пока сложно прогнозировать, скажется ли смена формата на обострении ситуации или на установлении мира. «Но на первом этапе после смены формата ожидать явных изменений не стоит», — добавил он.

Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев убежден, что никакого перелома ситуации в Донбассе ожидать не стоит.

«Кардинально ситуацию может изменить разве что ввод миротворцев и разъединение сторон, чтобы дистанция между противодействующими сторонами была километров двадцать. А так, по сути, ничего не поменяется. То есть ни мира, ни войны <…> Смена названия привязана к избирательной кампании. Президент обещал завершить антитеррористическую операцию, он ее завершит», — заявил Золотарев РИА Новости.

Украинский политолог Евгений Лесик также убежден, что смена формата операции не окажет никакого влияния конфликт.

«Вероятнее всего, конфликт продолжит тлеть. Периодически будет эскалация, периодически будут договариваться о перемирии. Ситуацию могут переломить только миротворцы ООН», — заявил Лесик.