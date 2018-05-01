Четверых детей спасли на пожаре спасатели Новосибирской области

По предварительному заключению дознавателей МЧС России, причиной пожара, произошедшего в жилом доме поселка Светлый Мошковского района Новосибирской области, стала детская шалость с огнем, сообщает МЧС по НСО.

Сообщение о возгорании в многоквартирном трехэтажном жилом доме поступило в пожарную охрану около десяти утра. К месту пожара незамедлительно были направлены дежурные караулы из ПСЧ-65, из Сокурского и Станционного отдельных пожарных постов пожарных частей № 109, 111 Государственной противопожарной службы Новосибирской области.

Пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже, сильному задымлению в подъезде подверглись квартиры и лестничные площадки. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Из горящей квартиры пожарные спасли двоих детей и мужчину. Всего в доме пожарные при помощи спасательных устройств спасли шесть человек, включая четырех детей. Никто из них не пострадал.

Восемь минут потребовалось пожарным для того, чтоб локализовать огонь, а спустя еще 2 минуты ликвидировать открытое горение. На тушение привлекались 12 человек личного состава, 3 единицы техники.

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области призывает всех взрослых ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.

Уважаемые родители! Учите личным примером детей соблюдению правил пожарной безопасности. Там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму.