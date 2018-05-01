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Из-за подозрительного предмета эвакуировали пассажиров электропоезда «Новосибирск – Черепаново»

На станции Сеятель специальными службами была проведена проверка предмета, которая не выявила опасных составляющих.

1.05.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Из за подозрительного предмета эвакуировали пассажиров электропоезда Новосибирск – Черепаново

В электричке контролер нашел подозрительный предмет

В понедельник, 30 апреля в 15:00 на станции Сеятель Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги эвакуировали пассажиров пригородного электропоезда №6612 Новосибирск – Черепаново в связи с обнаружением контролером-кассиром в пути следования подозрительного предмета, сообщила «Курьер.Среда.Бердск» пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

На станции специальными службами была проведена проверка предмета, которая не выявила опасных составляющих. Пассажиры остановленного поезда продолжили движение по маршруту альтернативными видами транспорта, а также следующим пригородным электропоездом.
На движение других пригородных и пассажирских поездов инцидент не повлиял.
Западно-Сибирская железная дорога напоминает, что любое вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность.


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