Из-за подозрительного предмета эвакуировали пассажиров электропоезда «Новосибирск – Черепаново»

В понедельник, 30 апреля в 15:00 на станции Сеятель Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги эвакуировали пассажиров пригородного электропоезда №6612 Новосибирск – Черепаново в связи с обнаружением контролером-кассиром в пути следования подозрительного предмета, сообщила «Курьер.Среда.Бердск» пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

На станции специальными службами была проведена проверка предмета, которая не выявила опасных составляющих. Пассажиры остановленного поезда продолжили движение по маршруту альтернативными видами транспорта, а также следующим пригородным электропоездом.

На движение других пригородных и пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Западно-Сибирская железная дорога напоминает, что любое вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность.