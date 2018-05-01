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Как прекрасны бердские закаты!… Представляю, как красиво наблюдать их у моря.

Была в Прибалтике, там вдоль набережной установлены лавочки и скамейки, и вечерами жители выходят созерцать красоту заката. Просто сидят и наблюдают.

Может быть, это идея для директора пляжа?) Дарю!