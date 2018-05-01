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Прошлогодний ремонт дорог проверяют в Бердске

Областной минтранс проводит проверку гарантийных обязательств подрядчиков на объектах ремонта 2017 года.

1.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Прошлогодний ремонт дорог проверяют в Бердске

Ремонт ул. Маяковского в 2017 году не вызвал нарекания у министра

Подрядные организации за счет собственных средств оперативно устранят выявленные дефекты в рамках проведенных в 2017 году работ по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Проверки исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств инициированы областным минтрансом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский напомнил, что в период с 18 апреля по 8 мая в регионе в рамках приоритетного проекта проходят проверки исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств на объектах ремонта улично-дорожной сети Новосибирской агломерации. Проверки проходят в городах Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, р.п. Кольцово, на региональных и межмуниципальных автодорогах. Объекты обследует комиссия в составе представителей минтранса региона, ФКУ «Сибуправтодор», заказчика и подрядчика объектов, стройконтроля, общественности.

По словам врио министра, новое дорожное покрытие на большинстве проверенных объектах находится в нормативном состоянии. Однако на некоторых объектах выявляются недочеты (отсутствие дорожной разметки, трещины на тротуарах, разрушение бордюрного камня и др.), они фиксируются и отмечаются в акте обследования.

«Часть актов собственники дорог уже направили подрядчику для устранения замечаний, с установлением конкретных, оперативных сроков. Контролировать исполнение подрядными организациями своих обязательства – важная задача, поскольку на проект выделяется существенное финансирование. Реализация проекта находится под личным контролем главы региона Андрея Травникова», – подчеркнул Анатолий Костылевский.

В прошлом году самый масштабные бердский ремонт — ул. Маяковского — не вызвал у него нареканий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Для справки

В Новосибирской области приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. Финансирование проекта в 2017 году составило 2,2 млрд рублей (средства федерального, областного и местного бюджетов), дорожные работы велись на 55 объектах. В проект вошли автодороги регионального и межмуниципального значения, улично-дорожная сеть городов Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р.п. Кольцово.

В 2018 году на реализацию проекта из таких же источников финансирования направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланировано выполнить на 54 объектах. В Бердске по приоритетной программе пройдет реконструкция 900 метров улицы Лунной за 84 млн рублей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ремонтные и строительные работы на Лунной должны завершить к 1 августа.


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