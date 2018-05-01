«Бессмертный полк»: Закажи транспарант в «Микронете» к 9 Мая всего за 350 рублей!

Ежегодно 9 Мая тысячи людей встают в «Бессмертный полк», чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за победу в Великой Отечественной войне, унесшей миллионы жизней.
Участники движения в День Победы идут колонной по улицам городов с портретами своих отцов и дедов, мама и бабушек. Героев, которые даровали нам мир.
Бердск несколько лет участвует в акции памяти. В этом году «Бессмертный полк» пройдет от площади Горького до Мемориала Славы в парке Победы.
Горожане участвуют в шествии семьями. Присоединиться может каждый, кто помнит и чтит подвиг советского народа.
Для этого необходимо изготовить транспарант с фотографией участника Великой Отечественной войны.
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При изготовлении транспаранта
Но если фотография сильно повреждена, то и здесь дизайнеры Компании «Микронет» смогут вам помочь: скорректируют трещины и царапины, отрегулируют яркость и контраст, и вы получите качественное фото.
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