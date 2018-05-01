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«Бессмертный полк»: Закажи транспарант в «Микронете» к 9 Мая всего за 350 рублей!

При изготовлении транспаранта легкая ретушь фото — бесплатно!

1.05.2018 Нет комментариев

«Бессмертный полк»: Закажи транспарант в «Микронете» к 9 Мая всего за 350 рублей!

Ежегодно 9 Мая тысячи людей встают в «Бессмертный полк», чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за победу в Великой Отечественной войне, унесшей миллионы жизней.

Участники движения в День Победы идут колонной по улицам городов с портретами своих отцов и дедов, мама и бабушек. Героев, которые даровали нам мир.

Бердск несколько лет участвует в акции памяти. В этом году «Бессмертный полк» пройдет от площади Горького до Мемориала Славы в парке Победы.

Горожане участвуют в шествии семьями. Присоединиться может каждый, кто помнит и чтит подвиг советского народа.

Для этого необходимо изготовить транспарант с фотографией участника Великой Отечественной войны.

Акция к 9 Мая:

Закажите в Компании «Микронет» удобный и легкий
транспарант

всего за 350 руб.

Микронет изготавливает транспаранты

с момента основания «Бессмертного полка», и они легко

выдерживают любую непогоду – и дождь, и ветер.

При изготовлении транспаранта

легкая ретушь фото — БЕСПЛАТНО

Но если фотография сильно повреждена, то и здесь дизайнеры Компании «Микронет» смогут вам помочь: скорректируют трещины и царапины, отрегулируют яркость и контраст, и вы получите качественное фото.

Добро пожаловать в Компанию «Микронет»,

Мы ждем Вас по адресам:

ул. Лелюха, 13,

(рядом с ТЦ «ГУМ»)

ул. Лунная, 14,

(ост. «7 ветров»)

Также в Микронете Вы сможете отремонтировать компьютерную технику,

воспользоваться печатными услугами

и заправить картридж к принтеру.

Режим работы:

Понедельник-Пятница:
9.00 — 20:.00
Суббота-Воскресенье:
10.00 — 19.00

Справки по тел.:

«Бессмертный полк»: Закажи транспарант в «Микронете» к 9 Мая всего за 350 рублей! (383-41) 4-00-96

8-913-784-00-96

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