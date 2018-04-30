Глава РПЦ: церковь должна давать оценку политикам

Церковь, не вмешиваясь в политику, должна давать честную оценку политических действий, которые могут навредить людям. Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в интервью албанским СМИ. Он находится в Албании с официальным визитом, пишет ТАСС.

«Религия и политика не могут быть двумя сторонами одной медали, это явления совершенно разного порядка. <…> В центре религиозного послания — душа человека, его сознание, нравственность», — отметил патриарх.

«Но я глубоко убежден, что церковь имеет право на нравственную оценку той или иной политики, тех или иных политических деятелей. Именно для того, чтобы оградить, в том числе и своих верующих, от таких политических деятелей, которые могут им причинить духовный и материальный ущерб», — добавил он.

«Религиозное послание направлено на то, чтобы помочь человеку жить достойно в этом мире, не делать ошибок, не разрушать свою собственную личность и жизнь других людей», — заключил предстоятель Русской православной церкви.