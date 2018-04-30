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Глава РПЦ: церковь должна давать оценку политикам

По словам патриарха Кирилла, это поможет оградить верующих от политических деятелей, «которые могут им причинить духовный и материальный ущерб»

30.04.2018 Фото: Wikimedia Commons 5 коммент.

Глава РПЦ: церковь должна давать оценку политикам

Патриарх Кирилл заявил, что церковь имеет право на нравственную оценку действий политиков

Церковь, не вмешиваясь в политику, должна давать честную оценку политических действий, которые могут навредить людям. Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в интервью албанским СМИ. Он находится в Албании с официальным визитом, пишет ТАСС.

«Религия и политика не могут быть двумя сторонами одной медали, это явления совершенно разного порядка. <…> В центре религиозного послания — душа человека, его сознание, нравственность», — отметил патриарх.

«Но я глубоко убежден, что церковь имеет право на нравственную оценку той или иной политики, тех или иных политических деятелей. Именно для того, чтобы оградить, в том числе и своих верующих, от таких политических деятелей, которые могут им причинить духовный и материальный ущерб», — добавил он.

«Религиозное послание направлено на то, чтобы помочь человеку жить достойно в этом мире, не делать ошибок, не разрушать свою собственную личность и жизнь других людей», — заключил предстоятель Русской православной церкви.

 


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(5) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    «Оценка действий политиков» 8)
    Переводя с РПЦшного на русский, это значит в обмен на материально-технические преференции для своего бизнеса, всегда и во всём поддерживать и восхвалять любую действующую власть и ругать всех, кто хочет эту власть сменить 8) Позиция вполне понятная, прагматичная, деньги не пахнут и любят стабильность 8)

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  2. лол,что

    Глава РПЦ
    это у которого крестик на голове складывается.когда садится в майбах :D

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  3. Новый мэр

    Ждем рейтинг губернаторов от РПЦ

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  4. Аноним

    Простите, а представители всех конфессий будут оценивать политиков? Ведь в нашем государстве, помнится, все религии равны.
    И вообще, кому нужна эта оценка, что это за жюри такое вырисовывается? Надоели все!

    Thumb up 5 Thumb down 0

  5. ПЕНС

    Оценщики… :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

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