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Глава РПЦ: церковь должна давать оценку политикам
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«Оценка действий политиков»
Переводя с РПЦшного на русский, это значит в обмен на материально-технические преференции для своего бизнеса, всегда и во всём поддерживать и восхвалять любую действующую власть и ругать всех, кто хочет эту власть сменить Позиция вполне понятная, прагматичная, деньги не пахнут и любят стабильность
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Глава РПЦ
это у которого крестик на голове складывается.когда садится в майбах :D
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Ждем рейтинг губернаторов от РПЦ
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Простите, а представители всех конфессий будут оценивать политиков? Ведь в нашем государстве, помнится, все религии равны.
И вообще, кому нужна эта оценка, что это за жюри такое вырисовывается? Надоели все!
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Оценщики…
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