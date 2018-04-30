Отрекся от клеветы на российских олимпийцев в употреблении допинга информатор WADA Родченков

Дальнейший план защиты российских спортсменов будет разработан совместно с адвокатами после изучения мотивировочной части каждого дела. Об этом рассказал министр спорта РФ Павел Колобков в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой, которая вышла в воскресенье на телеканале НТВ.

23 апреля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне опубликовал полный текст решений по делам лыжника Александра Легкова (апелляция удовлетворена) и бобслеиста Александра Зубкова (частично удовлетворена). Как следует из решений, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков при даче показаний признал, что не давал российским спортсменам допинговый коктейль «Дюшес» лично, а также не видел, чтобы кто-либо из атлетов употреблял данный коктейль.

Кроме того, Родченков не смог засвидетельствовать, что российские спортсмены участвовали в манипуляциях со своими допинг-пробами. Он заявил, что не участвовал лично в сборе анализов для банка чистой мочи, не видел, чтобы кто-либо из российских спортсменов и тренеров получал указания употреблять коктейль «Дюшес», в связи с чем его показания были подвергнуты сомнению со стороны суда.

«К сожалению, Олимпиаду уже не вернешь, ее повторно провести невозможно, — сказал Колобков. — Одно то, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) признано несправедливым, уже говорит о том, что, в принципе, честь наших спортсменов мы уже отстояли в судебных инстанциях. Другой вопрос там — возможны ли дальнейшие механизмы, в том числе юридические? Тут нужно опять рассматривать это совместно с адвокатами, совместно с юридическими компаниями, но после изучения мотивировочной части, я думаю, такие решения будут приняты».

Также он отметил, что Россия продолжит бороться за своих спортсменов в любом случае и постарается не допустить дальнейших несправедливых отстранений и лишений медалей.

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты 43 российских спортсменов с ОИ-2014 по подозрению в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранить их от Олимпиад. 39 из них оспорили решение в Спортивном арбитражном суде, 28 апелляций были полностью удовлетворены. Но из-за введенной МОК системы допуска российских спортсменов на Игры никто из них не принял участия в соревнованиях в Пхёнчхане.

МОК 5 декабря 2017 года приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Россияне, выступавшие на Олимпийских играх в усеченном составе и в статусе олимпийских атлетов из России, завоевали 17 медалей — две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. После завершения Игр статус ОКР был восстановлен.

Спортивный арбитражный суд объективно оценил утверждения бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в России, что в будущем наверняка повлияет на процессы с участием российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал российский юрист Артем Пацев.

«Его слова давно должны были подвергнуть сомнениям, просто он впервые дал показания не журналистам или в закрытом режиме профессору Ричарду Макларену, а в открытом процессе, — сказал Пацев. — В этом ничего такого нет, все доказательства, какие бы они ни были, в судебных разбирательствах оцениваются с учетом позиций обеих сторон и других свидетельств. Получается, что доказательств, которые он предоставил, было недостаточно — кроме слов, они ничем не подтверждались, эта ситуация повлияет на дальнейшее восстановление чести и достоинства спортсменов, потому что появился хоть какой-то объективный подход к тому, что сказано Родченковым и потом повторено Маклареном. Надеюсь, что дальше будут такие же объективные и состязательные процессы, а не просто рассказы о том, что все проверено, надо верить [показаниям], поскольку они не вызывают обоснованных сомнений».

Москва уверена, что после показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова международные спортивные организации должны вновь посмотреть на причину ранее принятых ими решений в отношении российских спортсменов.

«Сейчас налицо тот факт, что человек [Родченков] путается в показаниях, фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул:

«Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов».

По мнению представителя Кремля, тема показаний Родченкова «заслуживает гораздо большего внимания в первую очередь тех СМИ, которые превозносили этого самого джентльмена». «Еще тогда мы говорили, что вряд ли эти голословные обвинения джентльмена заслуживают такого внимания и вряд ли на них можно основывать какие-то серьезные решения, в том числе таких уважаемых организаций, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA)», — отметил Песков.

Макларен после противоречивых показаний Родченкова заявил, что он не утверждал о наличии положительных допинг-проб у российских спортсменов, он, дескать, говорил о возможности употребления. его просто неправильно поняли.