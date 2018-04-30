На средства спонсоров и власти открыли новый боксерский зал на 100 спортсменов в Бердске

Председатель филиала «Олимпийского совета НСО», бердский предприниматель Николай Пономарев и президент Федерации бокса Бердска Сергей Гробок при поддержке администрации Бердска, ветеранов спорта и единомышленников открыли в клубе бердского дома отдыха зал, в котором смогут заниматься боксом около 100 детей. Ринг, тренажеры, боксерские груши — здесь есть все условия для занятий, сообщили в пресс-центре мэрии.

-Все средства сюда вкладывали — и личные, и спонсорские. Очень помогла субсидия от минрегионполитики. Мы все очень рады! Зал просторный, светлый. В перспективе здесь планируем создать многофункциональный дом спорта. Наверху будет гостиница, будем проводить сборы. У нас с трех сторон море, пляжи и хвойный лес. Есть все условия для тренировок и на свежем воздухе. К нам уже на практику едут 2 студента колледжа Олимпийского резерва, они мастера спорта. Сейчас у них преддипломная практика будет, а потом будут здесь работать. Будем возрождать бокс в Бердске! — заявил Сергей Гробок.

Со словами поздравления к собравшимся обратился глава Бердска Евгений Шестернин:

-Замечательно, что у нас есть ветераны, они хранят традиции. Есть и молодое поколение спортсменов – есть, кому продолжать дело. В городе Бердске спорт становится индустрией и это не может не радовать!

После награждений благодарственными письмами всех причастных к этому событию начались показательные тренировки. Ребята, от самых маленьких до уже опытных спортсменов, продемонстрировали гостям азы бокса. Ни у кого не осталось и тени сомнения: в Бердске обязательно будут свои олимпийские чемпионы!