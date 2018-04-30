Как меняется законодательство России в мае 2018 года

Нововведения связаны со вступлением в силу федеральных законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. В их числе документы, касающиеся МРОТ, курортного сбора, азартных игр и безопасности во время чемпионата мира по футболу в России, передает РБК.

Налоги

С 1 мая расширяется перечень доходов добровольцев (волонтеров), не облагаемых НДФЛ. Теперь к таким доходам относятся полученные добровольцами в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ. К перечню этих доходов относятся возмещение расходов на:

приобретение форменной и специальной одежды;

приобретение оборудования и средств индивидуальной защиты;

страховые взносы на добровольное медицинское страхование добровольцев либо на страхование их жизни или здоровья;

проезд к месту осуществления благотворительной, добровольческой деятельности и обратно, а также доходы в натуральной форме.

Оплата труда

С 1 мая вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается до 11 163 руб. в месяц. Приказ о досрочном уравнивании МРОТ и прожиточного минимума президент России Владимир Путин подписал в марте 2018 года, до этого уравнять прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда власти планировали с 1 января 2019 года. Ранее МРОТ был установлен в размере 9486 руб., повышение составит 1674 руб.

Туризм

С 1 мая в двух российских регионах с отдыхающих будет взиматься курортный сбор, который вводится законом субъекта. Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры проводится в Алтайском и Ставропольском краях. Курортный сбор вводится региональным законом.​

Курортный сбор должен был появиться в четырех регионах, однако его введение на Кубани перенесли на 16 июля 2018 года, а Крым отложит введение курортного сбора до мая 2019 года.

Безопасность

С 25 мая в субъектах, которые примут чемпионат мира по футболу, а также в прилегающих к ним территориях, в соответствии с указом президента России, вводятся усиленные меры безопасности. Постановление правительства накладывает определенные ограничения на эти территории в период проведения турнира.

Так, российские граждане, прибывшие в города чемпионата мира по футболу, будут обязаны в трехдневный срок получить в полиции регистрацию по месту пребывания или по месту жительства, а также уведомить о сроке и месте своего пребывания. Иностранные граждане и лица без гражданства обязаны получить регистрацию в первые сутки своего пребывания в городах проведения чемпионата.

Чемпионат мира примут 11 российских городов: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи.

В этих городах будет введен особый порядок проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, не связанных с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018, введен запрет на оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих.

Усиленные меры безопасности в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, продлятся по 25 июля 2018 года.

Азартные игры

С 27 мая физические лица не смогут переводить свои средства на счета организаторов лотерей и казино, нарушающих российское законодательство.