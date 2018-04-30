Назвавшую Калининград Кенигсбергом стюардессу «Аэрофлота» уволят

Компания «Аэрофлот» уволит стюардессу, которая по ошибке назвала Калининград Кенигсбергом, сообщила компания в твиттере, передает РИА Новости.

Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков сообщил, что на рейсе 25 апреля во время объявления по-русски прозвучало, что самолет совершит полет по маршруту Москва — Калининград, а во время перевода информации на английский было сказано о рейсе Москва — Кенигсберг.

«Провели проверку, информация подтвердилась. Бортпроводница будет уволена. Благодарим вас за сигнал», — сообщил официальный твиттер-аккаунт авиакомпании в ответ на запись Третьякова.

В компании отметили, что подобные объявления выполняет старший бортпроводник.

«Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации», — добавил представитель «Аэрофлота».

Кенигсберг переименовали в Калининград после того, как город был передан под юрисдикцию Советского Союза по решению Потсдамской конференции 1945 года. До этого он был центром немецкой провинции Восточная Пруссия.