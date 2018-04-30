Куда писать заявление на нарушителей парковки?

Я все понимаю, но места есть просто чуть дальше, так же нужны номера надзорных органов маршруток, тк там нет остановок.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель:

Подскажите, куда обратиться для написания заявления для обращения ГИБДД на ситуацию с парковкой водителей и сотрудников банка, на ул. Попова.

Надоел это беспредел, заставили всю обочину и место для прохода пешеходов.

Я все понимаю, но места есть просто чуть дальше, так же нужны номера надзорных органов маршруток, тк там нет остановок.

Спасибо всем, кто поможет!!!!

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