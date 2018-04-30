Поджигатель травы спалил 400 кв метров и сам отравился угарным газом в Бердске

28 апреля в СНТ Марьин лог произошел пожар. Мужчина 1990 г.р. пустил пал на своем участке и не смог справиться с огнём. Огонь пройдя площадь 400 м.кв уничтожил строительный вагончик 2*4 метра на соседнем участке . Сам поджигатель госпитализирован скорой помощью в больницу с диагнозом отравление угарным газом. Поджигателю грозит штраф по ст. 20.4 ч.6 КоАП РФ от 4000 до 5000 рублей, и возмещение ущерба в гражданским судопроизводстве. С 28 апреля на территории области постановлением губернатора введен особый противопожарный режим. Обращаем внимание на недопустимость пуска палов сухой растительности и сжигания мусора на расстоянии менее 50 метров.