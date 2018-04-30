Поджигатель травы спалил 400 кв метров и сам отравился угарным газом в Бердске

Видео аварийной посадки Ил-38 без шасси в Жуковском появилось в Сети
Подожгли траву в промышленной зоне Бердска недалеко от пожарной части
Приравнять зарплату депутата к средней по стране предложили в Госдуме
К повышению пенсионного возраста на законодательном уровне подошло правительство РФ
Московские власти отказали Навальному в проведении акции протеста
Изношенный на 100% асфальт за 84 млн рублей заменят к августу на ул. Лунной в Бердске
По колено в снегу с голыми ногами репетировали дети парад Победы в Екатеринбурге
Чиновников попросили помолчать перед инаугурацией Путина
Травит воду Обского моря огромная свалка на берегу Гуменки в Бердске
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