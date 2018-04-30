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Игоря Петровича Горобца с Днём рождения!

Пусть все Ваши планы сбудутся.

30.04.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Городской Общественный фонд помощи детям-инвалидам г.Бердска:

Городской Общественный фонд помощи детям-инвалидам г.Бердска сердечно поздравляет Игоря Петровича Горобца с Днём рождения! Желаем Игорю Петровичу всех благ. Счастья и здоровья, достатка и благополучия, успехов и удачи! Пусть все Ваши планы сбудутся.
Спасибо Вам, за все Ваши добрые дела, за помощь и поддержку! Спасибо от всех наших особых детей и их родителей.
С уважением, президент ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска Валуцкая Анжелика Булатовна.


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