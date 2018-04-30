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Как отпразднует Первомай Бердск

По главной улице города пройдет праздничное шествие в честь Дня весны и труда, в городском парке откроются аттракционы.(АФИША)

30.04.2018 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска Нет комментариев

Как отпразднует Первомай Бердск

Афиша на 1 мая в Бердске

Программу праздничных мероприятий в честь Первомая опубликовал официальный сайт мэрии Бердска.

1 мая в Бердске пройдут мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда, сообщили в пресс-центре мэрии.

Афиша

В 11:00 начнется праздничное шествие трудовых коллективов предприятий и организаций Бердска. Колонна построится в 10:30 на перекрестке улиц Комсомольской и Ленина и проследует до площади Горького по ул. Ленина.

В 11:45 на площади Горького начнется праздничное мероприятие.

В 13:00 — открытие летнего сезона в городском парке культуры и отдыха – на танцплощадке. Начнут работать большинство парковых аттракционов, пройдут игровые программы.


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