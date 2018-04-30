Как отпразднует Первомай Бердск

Программу праздничных мероприятий в честь Первомая опубликовал официальный сайт мэрии Бердска.

1 мая в Бердске пройдут мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда, сообщили в пресс-центре мэрии.

Афиша

В 11:00 начнется праздничное шествие трудовых коллективов предприятий и организаций Бердска. Колонна построится в 10:30 на перекрестке улиц Комсомольской и Ленина и проследует до площади Горького по ул. Ленина.

В 11:45 на площади Горького начнется праздничное мероприятие.

В 13:00 — открытие летнего сезона в городском парке культуры и отдыха – на танцплощадке. Начнут работать большинство парковых аттракционов, пройдут игровые программы.