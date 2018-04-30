Наградил за труд предпринимателей на бизнес-празднике мэр Бердска

Мэр Бердска и спикер горсовета наградили лучших предпринимателей
В Бердске уже стало традицией отмечать бердчан за трудовые достижения накануне Первомая. В городе прошел очередной праздник труда.
В торжествах принимало участие 26 предприятий и организаций различных видов экономической деятельности. Общее количество участников праздника — 76 человек, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.
В празднике также участвовали глава Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Валерий Бадьин, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, представители лучших трудовых коллективов города.
С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Шестернин:
— Бердск – это город трудовой славы. И вы творите историю трудового пути Бердска. Спасибо вам за развитие нашего города. Желаю вам и вашим семья здоровья, тепла и уюта.
26 бердских предприятий участвовали в конкурсе
Награды по итогам объявленного конкурса в этом году получили следующие предприятия и организации:
В сфере промышленности:
I место ООО «Лаборатория современного здоровья» (директор Харченко Лариса Владимировна);
II место АО «Бердский электромеханический завод» (генеральный директор Епифанцев Сергей Алексеевич);
III место ООО ПО «Сиббиофарм» (генеральный директор Куценогий Петр Константинович).
Среди организаций сферы ЖКХ:
I место ООО «Управляющая компания «Сибирские коммунальные системы» (директор Масимов Рамиз Рафигович);
II место ЗАО ГК «Вымпел-Сервис» Генеральный директор Яковченко Николай Александрович.
Среди организаций сферы торговли:
I место Строительный Центр «Бастион» (директор Марьяненко Александр Александрович);
II место ООО «Дрема» (директор Шишлакова Галина Петровна);
III место ООО «Четыре Лапы» (директор Логутина Анастасия Викторовна).