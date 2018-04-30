Наградил за труд предпринимателей на бизнес-празднике мэр Бердска

В Бердске уже стало традицией отмечать бердчан за трудовые достижения накануне Первомая. В городе прошел очередной праздник труда.

В торжествах принимало участие 26 предприятий и организаций различных видов экономической деятельности. Общее количество участников праздника — 76 человек, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

В празднике также участвовали глава Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Валерий Бадьин, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, представители лучших трудовых коллективов города.

С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Шестернин:

— Бердск – это город трудовой славы. И вы творите историю трудового пути Бердска. Спасибо вам за развитие нашего города. Желаю вам и вашим семья здоровья, тепла и уюта.

Награды по итогам объявленного конкурса в этом году получили следующие предприятия и организации:

В сфере промышленности:

I место ООО «Лаборатория современного здоровья» (директор Харченко Лариса Владимировна);

II место АО «Бердский электромеханический завод» (генеральный директор Епифанцев Сергей Алексеевич);

III место ООО ПО «Сиббиофарм» (генеральный директор Куценогий Петр Константинович).

Среди организаций сферы ЖКХ:

I место ООО «Управляющая компания «Сибирские коммунальные системы» (директор Масимов Рамиз Рафигович);

II место ЗАО ГК «Вымпел-Сервис» Генеральный директор Яковченко Николай Александрович.

Среди организаций сферы торговли:

I место Строительный Центр «Бастион» (директор Марьяненко Александр Александрович);

II место ООО «Дрема» (директор Шишлакова Галина Петровна);

III место ООО «Четыре Лапы» (директор Логутина Анастасия Викторовна).