Назвавшую Калининград Кенигсбергом стюардессу «Аэрофлота» уволят
Перекроют улицы ради первомайской демонстрации в Бердске
Как отпразднует Первомай Бердск
Поджигатель травы спалил 400 кв метров и сам отравился угарным газом в Бердске
Видео аварийной посадки Ил-38 без шасси в Жуковском появилось в Сети
Подожгли траву в промышленной зоне Бердска недалеко от пожарной части
Приравнять зарплату депутата к средней по стране предложили в Госдуме
К повышению пенсионного возраста на законодательном уровне подошло правительство РФ
Московские власти отказали Навальному в проведении акции протеста
Изношенный на 100% асфальт за 84 млн рублей заменят к августу на ул. Лунной в Бердске