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Подожгли траву в промышленной зоне Бердска недалеко от пожарной части

Накануне в городе объявили особый пожароопасный режим, предусматривающий повышенные штрафы за пал травы. Муниципальные власти обязаны быть начеку.(ФОТО)

29.04.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Александра Нет комментариев

Подожгли траву в промышленной зоне Бердска недалеко от пожарной части

Травяной пожар на ул. Химзаводской в Бердске

Днем в воскресенье, 29 апреля, загорелась трава в районе ул. Химзаводской в Бердске. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» прислали фото пожара. Участок, где подожгли прошлогоднюю траву, относится к восточной промзоне Бердска. Горит сухостой между двумя переездами по дороге на «Сиббиофарм» (бывший химзавод). Кстати, рядом находится пожарная часть №11.

Оперативный дежурный по городу сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что не имеет информации о пале травы — в пожарную службу подобное сообщение тоже не поступало.

Между тем, вчера, 28 апреля, в Бердске введен особый пожароопасный режим, о чем ранее писал «Курьер. Среда. Бердск». Любые действия с огнем на открытых территориях запрещены в период действия особого противопожарного режима. Нельзя разводить костры и использовать открытый огонь ни в лесах, ни на сельскохозяйственных угодьях, ни на приусадебных участках частных подворий или дачных обществ.

Органам местного самоуправления поселений и городских округов в Новосибирской области в соответствии с полномочиями необходимо обеспечить не только первичные, но и дополнительные меры пожарной безопасности, а также предусмотреть привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, организовать опашку и уборку территорий от горючих материалов, рекомендовано также увеличить по границам населенных пунктов противопожарные разрывы, которые будут препятствовать распространению лесных и иных пожаров.

Жителям необходимо быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Особый противопожарный режим вводится для того, чтобы предотвратить возможные возгорания и защитить населенные пункты от угрозы.

В условиях особого противопожарного режима нарушения требований пожарной безопасности влекут предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Очевидцы пала травы в Бердске полагают, что сухостой мог загореться от окурка, брошенного из проезжающего по ул. Химзаводской автомобиля.

Подожгли траву в промышленной зоне Бердска недалеко от пожарной части

 


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