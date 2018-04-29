Видео аварийной посадки Ил-38 без шасси в Жуковском появилось в Сети

Пилоты смогли справиться с нештатной ситуацией, которая возникла на борту самолета Ил-38 ВМС Индии. Вечером 28 апреля самолет был вынужден приземлиться с невыпущенной стойкой шасси.

Как сообщает «Интерфакс», экипаж смог героически справиться с аварийной посадкой. Собеседник агентства добавил, что командир экипажа заслуживает награды.

«Экипаж справился героически: не сломав, посадил ее, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил. Минимально повредили его при аварийной ситуации», — отметил собеседник, знакомый с ситуацией.

Ил-38 будет отремонтирован. Отмечается, что этот самолет до сих пор имеет прекрасные летные характеристики.

Канал РЕН-ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен аварийно севший в подмосковном аэропорту Жуковский самолет Ил-38 ВМС Индии. На кадрах видно, что за процессом следили экстренные службы.

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Противолодочный самолет Ил-38 ВМС Индии, совершивший аварийную посадку вечером в субботу в подмосковном Жуковском, будет отремонтирован, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Машина получила минимальные повреждения и будет отремонтирована», — сказал собеседник агентства. Он назвал самолет, созданный в 1968 году, уникальным изделием, до сих пор имеющим прекрасные летные характеристики.

«Пилоты очень качественно отработали нештатный случай, которому стандартно обучают летчиков ПАО «Ил». Экипаж справился героически: не сломав, посадил ее, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил. Минимально повредили его при аварийной ситуации», — сказал собеседник «Интерфакса».

Также он назвал командира экипажа «уникальным человеком, заслуживающим государственной награды».

Как сообщили в пресс-службе «Авиакомплекса им. Ильюшина», экипаж, совершивший успешную посадку Ил-38, будет представлен к наградам. «По факту случившегося будет проведено расследование», — подчеркнули в компании.

Ил-38 — дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Он предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки и поисково-спасательных операций.

Ил-38 имеет взлетную массу 68 т, боевой радиус — 2200 км, потолок — 8000 м. Силовая установка самолета состоит из четырех двигателей мощностью по 4250 л.с. каждый. Боевая нагрузка — до 8400 кг противолодочных бомб, торпед, морских мин. Самолет способен вести патрулирование на протяжении 14 часов. Крейсерская скорость самолета — 400 км/ ч., максимальная — 610 км/ч. Дальность полета — 6,5 тыс. км.

Как сообщалось, ПАО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) выполняет работы по модернизации строевых самолетов Ил-38 морской авиации ВМФ России, в рамках которых устанавливается новая поисково-прицельная система «Новелла-П-38».

Ил-38 также находится на вооружении Военно-морских сил (ВМС) Индии. По контракту с РФ они получили пять противолодочных самолетов Ил-38SD.