КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам
Продам 3-ю Пионерская 12 89133732528 Ирина
ПРОДАМ 3-ю в девятиэтажке В ЦЕНТРЕ
Продам
Продам 2-х квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Подожгли траву в промышленной зоне Бердска недалеко от пожарной части

Приравнять зарплату депутата к средней по стране предложили в Госдуме

К повышению пенсионного возраста на законодательном уровне подошло правительство РФ

Московские власти отказали Навальному в проведении акции протеста

Изношенный на 100% асфальт за 84 млн рублей заменят к августу на ул. Лунной в Бердске

По колено в снегу с голыми ногами репетировали дети парад Победы в Екатеринбурге

Чиновников попросили помолчать перед инаугурацией Путина

Травит воду Обского моря огромная свалка на берегу Гуменки в Бердске

Медведев предлагает поучиться у США защите экономических интересов

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Видео аварийной посадки Ил-38 без шасси в Жуковском появилось в Сети

Пилоты героически справились, удерживая самолет до последнего. Борт ВМС Индии отремонтируют в Подмосковье. Экипаж представят к награде.(ВИДЕО)

29.04.2018 Фото: mil.ru Нет комментариев

Видео аварийной посадки Ил 38 без шасси в Жуковском появилось в Сети

Ил-38

Пилоты смогли справиться с нештатной ситуацией, которая возникла на борту самолета Ил-38 ВМС Индии. Вечером 28 апреля самолет был вынужден приземлиться с невыпущенной стойкой шасси.

Как сообщает «Интерфакс», экипаж смог героически справиться с аварийной посадкой. Собеседник агентства добавил, что командир экипажа заслуживает награды.

«Экипаж справился героически: не сломав, посадил ее, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил. Минимально повредили его при аварийной ситуации», — отметил собеседник, знакомый с ситуацией.

Ил-38 будет отремонтирован. Отмечается, что этот самолет до сих пор имеет прекрасные летные характеристики.

Канал РЕН-ТВ опубликовал  видео, на котором запечатлен аварийно севший в подмосковном аэропорту Жуковский самолет Ил-38 ВМС Индии. На кадрах видно, что за процессом следили экстренные службы.

Противолодочный самолет Ил-38 ВМС Индии, совершивший аварийную посадку вечером в субботу в подмосковном Жуковском, будет отремонтирован, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Машина получила минимальные повреждения и будет отремонтирована», — сказал собеседник агентства. Он назвал самолет, созданный в 1968 году, уникальным изделием, до сих пор имеющим прекрасные летные характеристики.

«Пилоты очень качественно отработали нештатный случай, которому стандартно обучают летчиков ПАО «Ил». Экипаж справился героически: не сломав, посадил ее, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил. Минимально повредили его при аварийной ситуации», — сказал собеседник «Интерфакса».

Также он назвал командира экипажа «уникальным человеком, заслуживающим государственной награды».

Как сообщили в пресс-службе «Авиакомплекса им. Ильюшина», экипаж, совершивший успешную посадку Ил-38, будет представлен к наградам. «По факту случившегося будет проведено расследование», — подчеркнули в компании.

Ил-38 — дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Он предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки и поисково-спасательных операций.

Ил-38 имеет взлетную массу 68 т, боевой радиус — 2200 км, потолок — 8000 м. Силовая установка самолета состоит из четырех двигателей мощностью по 4250 л.с. каждый. Боевая нагрузка — до 8400 кг противолодочных бомб, торпед, морских мин. Самолет способен вести патрулирование на протяжении 14 часов. Крейсерская скорость самолета — 400 км/ ч., максимальная — 610 км/ч. Дальность полета — 6,5 тыс. км.

Как сообщалось, ПАО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) выполняет работы по модернизации строевых самолетов Ил-38 морской авиации ВМФ России, в рамках которых устанавливается новая поисково-прицельная система «Новелла-П-38».

Ил-38 также находится на вооружении Военно-морских сил (ВМС) Индии. По контракту с РФ они получили пять противолодочных самолетов Ил-38SD.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Подожгли траву в промышленной зоне Бердска недалеко от пожарной части Приравнять зарплату депутата к средней по стране предложили в Госдуме К повышению пенсионного возраста на законодательном уровне подошло правительство РФ

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика