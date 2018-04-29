К повышению пенсионного возраста на законодательном уровне подошло правительство РФ

Консультации о повышении пенсионного возраста в России идут не один год, правительство РФ стоит на пороге обсуждения этого вопроса на законодательном уровне. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — сказал он.

При этом, по словам председателя правительства, решение о повышении пенсионного возраста надо принимать аккуратно, чтобы не разбалансировать пенсионную систему. «Решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать. Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, принимать так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны, не создать отрицательных настроений среди людей, некомфорта, ощущения незащищенности среди людей», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что все эти факторы должны быть взвешены, «но подступаться к этой теме необходимо». Одна из причин этого, по его словам, в том, что нынешний уровень пенсионного возраста был установлен в 1940-е годы, когда и продолжительность жизни населения была значительно ниже. Сейчас, указал премьер-министр, «по стране ситуация изменилась, и это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться и принять те или иные решения».

«Но еще раз подчеркиваю, они должны быть выверенными, они должны быть сделаны на базе консультаций с экспертным сообществом, они должны создавать достаточно комфортную атмосферу по их применению в будущем», — резюмировал председатель правительства.

Медведев добавил, что нынешняя пенсионная система жизнеспособна, но в будущем ее предстоит донастраивать. «Да, система жизнеспособна. Она, как и всякая пенсионная система, не идеальна, мы ее донастраивали. Тем не менее эта система прозрачна, система работает. Еще раз подчеркиваю, она не идеальна, и ее, конечно, придется в будущем донастраивать», — сказал он.

Самое главное, по словам премьера, чтобы эта система была обеспечена деньгами, эта задача является важнейшей задачей для любого правительства, а задача Пенсионного фонда — обеспечивать сбалансированность расходов и доходов.

«Несмотря на все треволнения, несмотря на ситуацию в экономике, несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов, все пенсионные обязательства сохраняются, обеспечиваются и исполняются. Есть сложности, и такие сложности, я напомню, были, например, в определенный период, а именно в 2016 году, мы вынуждены были отказаться от одной индексации. Правда, потом уже, в 2017 году, мы заплатили 5 тыс. рублей всем, кто эту индексацию потерял. В настоящий момент индексация обеспечивается всеми обязательствами бюджета», — подчеркнул премьер-министр.

Более того, добавил Медведев, эта индексация в настоящий момент превышает по своим темпам инфляцию. Так, по итогам прошлого года инфляция составила порядка 2,5%, «а индексация — она уже проводится и проведена — составляет 3,7%». Глава кабмина напомнил, что в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию говорилось о том, что и в будущем всем институтам власти, в том числе и Пенсионному фонду, необходимо обеспечить опережение темпов роста индексации пенсии над темпами инфляции.