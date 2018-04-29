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Московские власти отказали Навальному в проведении акции протеста

Мэрия Москвы запретила ФБК проводить акцию протеста в столице 5 мая, объяснив это тем, что организаторы отказались от шествия по «предложенному маршруту».

29.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Московские власти отказали Навальному в проведении акции протеста

Алексей Навальный

Мэрия Москвы не разрешила представителям Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального проводить митинг 5 мая. Об этом Навальный сообщил в своем Telegram-канале.

«Ну вот. В последний рабочий день мэрия официально сообщила, что раз мы не согласны на площадки вне центра города, то митинг 5 мая вообще запрещается», — написал политик.

Запрет на проведение акции РБК подтвердил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. «Конечно, запрещаем, если они не согласились выйти на предложенный маршрут», — сказал он. Он уточнил, что проведение акции на других площадках запрещается.

Глава департамента добавил, что они обратились в прокуратуру, для того чтобы прокуроры предупредили организаторов акции о том, что их действия в случае проведения акции будут незаконными. «Мы сделали все в соответствии с законом», — заключил он.

ФБК подал заявку на проведение митинга на проспекте Академика Сахарова в конце апреля. Навальный при этом говорил, что он и его сторонники готовы на проведение акции на любой другой улице в пределах Садового кольца. «Мы не будем упираться, в конце концов, давно не было больших согласованных акций», — отмечал политик.

Мэрия Москвы согласилась на проведение шествия по улице Маши Порываевой и митинг на проспекте Академика Сахарова, но такой вариант не устроил ФБК. «Мэрия Москвы предлагает нам провести «шествие» вне Садового кольца и с маршрутом продолжительностью 350 метров», — написал Навальный в своем Twitter.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников ранее говорил РБК, что считает отказ Навального от согласованной акции «безответственным». «Будем обращаться в прокуратуру для принятия соответствующих мер. Думаю, это будет прокурорское предостережение как минимум», — говорил чиновник.


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(2) Комментариев

  1. лол,что

    Конституция РФ выше всех законов в нашей стране!
    статья 31 Конституции РФ ! кому не нравиться,вас ждут у Кима :-D

    Thumb up 2 Thumb down 2

  2. Гость

    Пора сажать алёшеньку! Покой дороже бузы! :(

    Thumb up 0 Thumb down 0

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