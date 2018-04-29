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Приравнять зарплату депутата к средней по стране предложили в Госдуме

Переводим: сделать зарплату не в 500 000 рублей, а в 35 000 рублей.

29.04.2018 Фото: Pixabay 3 коммент.

Приравнять зарплату депутата к средней по стране предложили в Госдуме

Проживут ли депутаты Госдумы на 35 000 рублей в месяц?

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей. Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

Кроме того, документ отменяет некоторые необоснованные привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.

В проекте уточняется, что сейчас сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.

Правительство законопроект не поддержало. В своем заключении кабмин ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой профессиональный характер депутатской работы — черта современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью — «общепринятый в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принцип».

Поэтому, отмечает правительство, повышенные зарплаты парламентариев обусловлены природой их деятельности. Так, депутаты и сенаторы обязаны «полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями».

При этом в «Единой России» пообещали обсудить законопроект. Первый замруководителя фракции Андрей Исаев также отметил, что было бы правильно, если бы авторы проекта первыми показали пример, отказавшись от привилегий.

«Мы обсудим этот вопрос обязательно. Фракция сейчас отсутствует, потому что все находятся в отпуске, в регионах работают. Нас, правда, удивило, почему Сергей Михайлович (Миронов) не обговорил там, что привилегий должны быть лишены руководители фракций», — сказал он.

Парламентарий также отметил, что сейчас среди депутатов «достаточное количество врачей, учителей, рабочих». «Объявив им о том, что они, переехав в другой город, перевезя сюда семью, должны получать зарплату 35 тысяч… это означает, что мы просим их на выход. Тогда кто займет их места?» — спросил политик.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. ХЗ

    Придут те, которые работать будут для народа. Иш… 35 тыс им мало. А попробуйте, порабртайте и поживите

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  2. Аноним

    Исчезнет величайшая профессия «депутат»…И никто,никто больше не наполнит жизнь путаницей и нелепицами,а ведь к этому привыкли уже…

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  3. Аноним

    Щаз! Не за то боролись, чтобы назад к 35… Костьми лягут, а жалование своё сохранят. :-D

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