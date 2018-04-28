Изношенный на 100% асфальт за 84 млн рублей заменят к августу на ул. Лунной в Бердске

Глобальная реконструкция пройдет на ул. Лунной в Бердске. Начальник городского управления ЖКХ Владимир Захаров 28 апреля на месте рассказал все о будущем ремонте «Курьер. Среда. Бердск».

— Это самый крупный из пяти объектов по городу, самый затратный и самый комплексный, — подчеркнул Владимир Николаевич.

Автор видео Галина Панчева



Участок ремонта ул. Лунной был выбран на основе общественных обсуждений, в том числе членов совета старейшин и общественной палаты. Главная улица Микрорайона имеет 100% износ дорожного полотна и находится в контрасте с ДК «Родина», в ремонт которого вложены огромные деньги, отметил Захаров.

— Дворец культуры смотрится лебедем в стае гусей, — привел сравнение начальник УЖКХ.

Длина участка, на котором пройдет ремонт, от ул. Боровой до поворота к школе №5, составит почти 900 метров. Обновят не только дорожное полотно, но и тротуары, знаковое хозяйство, проведут благоустройство. Не придется строить ливневку — она на этой улице имеется.

Ширина дорожного полотна — 12 метров. Дорогу расширять не будут, так как на ней достаточная пропускная способность.

— Предстоит демонтаж и монтаж бортового камня, уложат два слоя асфальтобетона, выравнивающий слой и слой финишный. По нечетной стороне улицы тротуару более 30 лет. Здесь пройдет фрезирование, установка нового бордюра, необходимая подсыпка и укладка асфальтобетона. На противоположной стороне улицы тротуара нет. Но проходит пешеходный трафик учеников в школу. Здесь возведут новый тротуар шириной 2, 25 метра, чтобы на нем могла работать коммунальная техника. Также восстановят тротуар до школы №11. Сейчас он идет в плитах, ширина его чуть более 1 метра, и под уборку тротуар не приспособлен. Тротуар расширят до 2, 25 метра, чтобы можно было его поставить на содержание и улучшить прохождение к школе в зимний период, — рассказал о предстоящем ремонте Захаров.

На ул. Лунной выставят 35 новых знаков в рамках обустройства двух светофорных объектов — на пересечении с улицами Боровой и Красная Сибирь. Это будут современные светодиодные светофоры.

Автор видео Галина Панчева



Будет сформирована газонная часть ул. Лунной, отметил Владимир Николаевич. Пройдет вырубка аварийных деревьев, в основном тополей. Некоторые деревья, возможно, вырубят при расширении тротуара к школе №11.

— Мы будем максимально сохранять деревья. Хочу сказать ответственно: ни одна елка не пострадает, — уверил начальник УЖКХ.

С двух сторон ул. Лунной установят опоры освещения — двухрожковые консоли со светодиодными светильниками. Одни будут направлены на тротуары, другие — на дорогу.

— Кое-какие внутриквартальные заезды будут расширяться до 6 метров. Много жалоб, что по дорогам не могут разъехаться две машины. Заездные карманы на дорогах, соответствующие нормативам, оставят, не соответствующие уберут, — уточнил Захаров.

Что касается старых ранеток, которые растут по ул. Лунной, то здесь предполагается два варианта: либо подрубать до высоты 30-50 см, чтобы придать вид живой изгороди, либо полностью их вырубать и заменять новыми посадками. По четной стороне тротуар и проезжую часть разделит живая изгородь.

В четверг, 3 мая, пройдет аукцион по реконструкции ул. Лунной. Его заявленная стоимость 84 млн рублей. Поступило восемь заявок.

— Хочу обратиться к потенциальным заявителям: приемка работ будет очень жесткой. И если люди не уверены, что сделают работу быстро и качественно, рекомендую не участвовать в аукционе. Огромную работу предстоит сделать за два месяца. По техническому заданию объект должен быть сдан в эксплуатацию 1 августа. Начало работ — в третьей декаде мая. Кто за собой силы не чувствует — лучше не рисковать. Подрядчик должен быть профессионалом, с опытом работы, с необходимой техникой и достаточным количеством рабочих. Рекомендовал бы еще иметь службу геодезии, — акцентировал Владимир Захаров.