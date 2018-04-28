По колено в снегу с голыми ногами репетировали дети парад Победы в Екатеринбурге

Сегодня, 28 апреля, в сообществе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» обсуждают фото, опубликованные «Пикабу» на которых девочки школьного возраста в балетках и коротких синих юбках маршируют по колено в снегу на площади перед окружным Домом офицеров. Со стороны за этим зрелищем наблюдают взрослые мужчины в зимней военной форме, по-видимому, оценивающие их строевую подготовку.

Участники сообщества, возмущенные увиденным, предположили, что это «репетиция Парада Победы». «Я, если честно, не понимаю, как в такую погоду отправлять детей репетировать… Да ещё в таком виде, да к параду здоровых не будет… А самое противное, что стоят мужчины в форме, тепло одеты в фуфайках, берцах… А дети раздетые…» — пишет пользователь Рамиля Аллаярова. Другие участники паблика более категоричны в оценках: «Вот бы в конце апреля пневмонию с обморожением хапануть, руководство дауны конченные», — пишет Саша Абрамов.

Между тем, как выяснил Znak.com, происходившее вчера на площади у Дома офицеров — это не репетиция парада Победы, а городской этап конкурса «Смотры строя и песни» проекта «Сыны и дочери Отечества».

Как сообщила представитель проекта Ольга Рогулина, выступление на эти даты было запланировано заранее, но в оргкомитете не ожидали, что в городе пойдет снег: накануне в уральской столице выпала половина месячной нормы осадков. «У нас не было другого варианта площадки. В помещении площадка под маршировку не предусмотрена: там полы находятся в аварийном состоянии, в некоторых местах проваливаются, и дети могли получить травмы. На площадь вышли команды, которые приняли осознанное решение выступать вот так вот, и их руководители дали на это согласие», — пояснила Рогулина.

По ее словам, коллективам было предложено отказаться от участия в конкурсе, либо прислать видео выступления позже, чтобы оргкомитет оценил их марш по записи. «За день до этого была прекрасная погода, мы не ожидали, что так получится. Мы не заставляли никого раздеваться. Мы говорили и ребятам, и руководителям выступать в теплой одежде. У нас ведь нет условия „раздеваться на улице“ — у нас есть только критерий оценки, что у детей должна быть форма. Но в летней маршировать не обязательно», — комментирует Рогулина.

Тем не менее руководители коллективов приняли решение вывести детей на марш, тем более что только два коллектива были из Екатеринбурга — остальные специально приехали на конкурс из других городов области. «Но у всех детей было термобелье, они были готовы. Ни одна команда от участия не отказалась, они готовились, это их право. Сегодня все приехали на награждение, вопросов к организаторам не было. Нам, конечно, очень жаль детей в этой ситуации, мы предложили отменить конкурс, но дети сами настаивали», — добавила она.

Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» проходит при поддержке Министерства обороны России. Конкурс проходит в стране третий раз. Победители поедут на смотр-парад «Марш победителей» в Москве, который состоится 11–14 октября этого года.