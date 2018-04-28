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Чиновников попросили помолчать перед инаугурацией Путина

Никакой альтернативе президенту в официальной повестке быть не должно. Но в Кремле опровергли рекомендации властям снизить публичную активность перед 7 мая.

28.04.2018 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.

Чиновников попросили помолчать перед инаугурацией Путина

Владимир Путин официально вступит в должность президента России 7 мая

3 мая премьер Дмитрий Медведев посетит ВДНХ, где проведет совещание по вопросам развития сельского хозяйства. Это будет последним публичным мероприятием в ранге председателя нынешнего правительства, как и для многих других сотрудников Белого дома. По сведениям “Ъ”, администрация президента уже рекомендовала федеральным чиновникам и региональным властям в преддверии инаугурации Владимира Путина «снизить медийную активность».

«Де-факто это будет последнее публичное появление председателя правительства перед инаугурацией, в последующие дни будет вестись рутинная работа в кабинете»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Официально в Белом доме эту информацию пока не комментируют.

Политолог Аббас Галлямов называет такое решение правильным «с технологической точки зрения»: «Никаких альтернатив президенту в официальной повестке быть не должно, иначе новость об инаугурации не будет выглядеть как что-то значимое».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг подобные сообщения, сообщает «Интерфакс».

«Никогда такого не было и нет. Сообщения не соответствуют действительности», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что президент является сторонником сосредоточенной работы, невзирая на электоральные или бюрократические циклы. «Он всегда говорит, он требует, несмотря на праздники, чтобы работа велась ритмично, планомерно и целенаправленно», — сказал Песков.

Инаугурация Владимира Путина на четвертый президентский срок намечена на 7 мая. На следующий день Госдума уже может утвердить кандидатуру премьера, которую внесет президент. С высокой долей вероятности Дмитрий Медведев свой пост сохранит. После инаугурации президент и премьер приступят к консультациям по кадровому составу правительства.


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(2) Комментариев

  1. лол,что

    делайте,что вам царь сказал! иж холопы :-D

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  2. Аноним

    гм…а о чем именно надо молчать чиновникам перед инаугурацией? тем так много , что всех и не упомнишь уже ):
    о разгроме вагнеровцев под Хишамом? о очередной победе в Сирии над американскими томагавками? оаргентинском кокаине? о кемеровских детях? о битве Роснадзора с всем рунетом? о подмосковных свалках, отравлениях и митингах? о новых американских санкциях против Дерипаски? про мультики из послания президента? о неизбежном повышении пенсионного возраста? О связи Дерипаски с Рыбкой ? О признании беспочвенных претензий к Грудинину от самой ЦИК?
    не могу угадать ,ведь все темы и не вспомнишь уже ))
    насыщенно так время прошло перед очередной инаугурацией , мда…)))

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