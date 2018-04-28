Травит воду Обского моря огромная свалка на берегу Гуменки в Бердске
Медведев предлагает поучиться у США защите экономических интересов
Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Снести рухнувший из-за грунтовых вод частный дом придется пострадавшей семье из Бердска
Погиб водитель Honda Civic без прав, врезавшись в припаркованное на ночь авто в Новосибирске
Тратят на оплату ЖКХ более трети из всех денег на платные услуги в Бердске
Вместо адреса из 138 знаков сами дали названия своим улицам жители района-призрака Бердска
Привлекут инвесторов из Бердска в Искитимский район
$430 млрд вывезли из России за 17 лет