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Травит воду Обского моря огромная свалка на берегу Гуменки в Бердске

Строительный мусор собственник участка свалил в водоохранной зоне. Общественники пишут жалобу в прокуратуру. (ВИДЕО, ФОТО)

28.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев

Травит воду Обского моря огромная свалка на берегу Гуменки в Бердске

Строительный мусор может содержать в себе опасные вещества

Десятки тонн строительного мусора свалили на берег речки Гуменки в Бердске. Место это находится в логу близ микрорайона Раздольного. Бердские активисты забили тревогу и обратились в общественную палату.

Автор видео Галина Панчева

По словам члена общественной палаты Дмитрия Дорофеева, его коллеги выехали на место и установили, что идет нарушение в пределах водоохранной зоны. Ручей, где свален мусор, стекает в Обское море. Никто не знает, что может быть привезено вместе со строительным мусором, возможно, и какая-то химия, которая попадет в воду и отравит ее, отметил Дорофеев. И эту воду потом будут пить бердчане.

Данный участок находится в частной собственности. Возможно, его владелец что-то пытается распланировать, завозя этот мусор, но вся беда в том, что кто-нибудь другой, увидев свалку, начнет сбрасывать туда что попало, акцентировал общественник.

— Это большой риск. Требуется вмешательство и наведение порядка в этой ситуации, — уверен Дорофеев.

Члены общественной палаты будут писать заявление в прокуратуру с жалобой на действия владельца участка, примыкающего к Гуменке.

Данную ситуацию рассмотрит и управление природными ресурсами. О факте захламления водоохранной зоны сообщили начальнику управления Светлане Шерстобитовой.


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