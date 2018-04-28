Медведев предлагает поучиться у США защите экономических интересов

России стоит поучиться у США жесткому прагматизму в защите своих экономических интересов. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Говоря о новых санкциях США против России, премьер отметил, что они по сути являются протекционистскими мерами.

«Американцы всегда так себя вели, они даже, выдвигая кому-то политические условия, максимально защищали свой рынок и пытались продвигать экономическую повестку дня. Они могли нам какие-то выкатывать вопросы политического, гуманитарного порядка, а потом говорили, у нас здесь экономические интересы, в том числе в России, вы их не трогайте, — подчеркнул он. — Да, и это как бы абсолютно отдельная история, здесь ничего делать нельзя, в этом смысле это абсолютно жесткий американский прагматизм».

«В чем-то, кстати, нам этому даже нужно поучиться, но это не значит, что мы с этим согласны», — сказал Медведев, отметив, что «естественно, на такого рода действия будет противодействие».

Говоря о первой, во многом, по его словам, эмоциональной реакции финансовых рынков на новые санкции США, премьер отметил, что «эмоциональность реакции не означает, что есть какие-то фундаментальные проблемы». «Конечно, подобные действия отразились и на нашем фондовом рынке, на валютном рынке, но сейчас все успокоилось, потому что не было, мы сразу об этом сказали, никаких фундаментальных причин. <…> Мы достигли высокой степени стабильности экономики, но это не означает, что мы приветствуем такие решения», — добавил глава кабмина.

Он также назвал очередные санкции США безобразием и «просто хамством». Медведев отметил, что многие компании, попавшие под эти меры, «очень крупные, некоторые вообще обеспечивают первые-вторые места в мире по отдельным позициям, например, по тому же самому алюминию».

«Значит, американцы защищают свой рынок, это называется протекционизмом. Они борются с китайцами, они борются с европейцами, и они под соусом того, что русские нехорошо себя ведут, борются с нами. Они ввели в отношении российских компаний некие персональные санкции. Я считаю, что это просто недобросовестная конкуренция», — заключил Медведев.

Ответственность за исполнение гражданами РФ санкций США

Административная или уголовная ответственность должна быть введена в РФ за исполнение в России санкций США, добавил Дмитрий Медведев.

«Все эти санкции носят абсолютно жестко направленный против интересов нашей страны подтекст. Они, по сути, направлены на разрушение нашего общественно-политического строя и на причинение вреда и экономике, и отдельным людям. Если это так, то исполнение этих санкций для граждан нашей страны должно быть правонарушением. Никто не вправе исполнять эти американские санкции под страхом административной или уголовной ответственности», — заявил он.

Премьер отметил, что в США «исполнение решений иностранного государства, которое причиняет ущерб американскому государству, рассматривается как преступление».

Медведев напомнил, что законопроект об ответных мерах на новые санкции США сейчас обсуждается в Госдуме, а в правительстве готовят отзыв на него. Он отметил, что, реагируя на действия американцев, «ни в коем случае нельзя навредить самим себе, мы должны быть прагматичными, даже если нас что-то раздражает, а ведут они себя, еще раз подчеркиваю, по-хамски, все равно нельзя вредить самим себе». По мнению председателя кабмина, нет необходимости принимать решения сразу по целым секторам, «в любом случае это все равно должно быть в законе упаковано в решение президента и правительства, даже если в законе есть какие-то соответствующие положения, они точно не должны иметь автоматического применения».

«Ответ должен быть или симметричным или асимметричным, но он должен быть достаточно чувствительным. Чего ради просто, так сказать, покусывать, если это ни к чему не приведет? Это все-таки должны быть чувствительные меры. Поэтому все это необходимо еще раз взвесить и обсудить», — добавил председатель правительства.

При этом, подчеркнул Медведев, «в этом законопроекте обязательно должны содержаться правила о том, что по поручению президента, или сам президент, или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица — резидента Соединенных Штатов Америки».

«И в этом смысле мы тогда поступим абсолютно симметрично: они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится, — и у нас такое право должно быть. Какая-то компания им не понравилась — и у нас такое право должно быть», — пояснил он.

Помощь компаниям

Говоря о том, какая помощь будет оказана крупным российским компаниям, пострадавшим от санкций, Медведев заверил, что государство будет «поддерживать прежде всего сами производственные подразделения, сами предприятия» для сохранения рабочих мест.

«Чтобы люди, которые трудятся на этих предприятиях — а это десятки и десятки тысяч людей по всей нашей стране, если брать этот новый санкционный список, — не потеряли работу, чтобы были сохранены рабочие места, чтобы эти предприятия развивались. В этом логика поддержки», — пояснил глава кабмина.

Ответные меры России

Отмена российских контрсанкций до прекращения действия ограничительных мер против РФ невозможна, заявил премьер-министр. На вопрос ведущего Сергея Брилева, сохранятся ли действующие контрсанкции, Медведев ответил: «Да, вне всякого сомнения». «Конечно, сохранятся, потому что совсем недавно наши партнеры по Европейскому союзу и американцы вновь продлили те решения, которые ранее были приняты», — добавил он.

Отвечая на реплику журналиста о том, что некоторые страны периодически намекают о готовности снять ограничительные меры, если Москва первой отменит свои контрсанкции, Медведев заявил: «Нет, это невозможно сделать».

«Это невозможно сделать, потому что здесь, конечно, должна быть взаимность. Я уже не говорю о том, что санкции, связанные с закрытием ряда продовольственных потоков из Европы, были встречены аплодисментами нашими аграриями», — добавил председатель правительства.

Он напомнил, что сельхозпроизводители «все время просят продлить (санкции), неоднократно просили и просят». «И это, по сути, обеспечивало нашу продовольственную безопасность. Собственно, те рекордные урожаи, которые мы собираем, те надои, которые есть, те показатели животноводства, растениеводства, которые мы имеем, они все связаны с ответными ограничениями», — пояснил премьер.

Жизнь в условиях санкций

Курс на сдерживание России в мире будет продолжен, к этому надо приспосабливаться, добавил Дмитрий Медведев.

«Эта ситуация привела в значительной степени к переосмыслению нашего понимания места России в мире <…>. Во- первых, курс на ограничение России, курс на то, чтобы сдерживать Россию, является стратегическим, и наши партнёры по международному сообществу и дальше его будут проводить вне зависимости от того, как называется наша страна. И в отношении Российской империи пытались это делать, и в отношении Советского Союза многократно, и в отношении нашей страны. Поэтому мы должны к этому приспосабливаться», — заявил он.

Медведев добавил, что меры по импортозамещению, развитию экономики, совершенствованию социальных институтов являются «единственной реакцией, альтернативы которой не существует». «Именно поэтому мы и в будущем будем исходить из предположения о том, что и санкции сохранятся на достаточно длительный период, тем более если говорить о последнем санкционном законе», — подчеркнул он.

Говоря о новом пакете санкционных мер, Медведев указал, что «американцы не просто его приняли, продавили через свой парламент, через конгресс, они еще и по рукам и ногам связали президента — и нынешнего и будущего, спеленали его, чтобы он, не дай бог, не отменил антироссийские санкции». «Поэтому эта гипотеза должна распространяться на наше экономическое развитие на десятилетия вперед», — заявил председатель правительства.

Он добавил, что такие шаги ни к чему это хорошему не приводят, «это и для нас потери, и для европейцев потери, в меньшей степени для американцев потери, потому что у нас объем торговли с ними небольшой, но тоже определенные потери». Кроме того, премьер уверен, что это «будет оказывать влияние на наше развитие на протяжении значительного количества лет». «Но самое главное, что мы это осознаем, что мы выработали инструменты реагирования на такого рода воздействия. Мы прошли стресс-тест, мы его выдержали, экономика живет, социальная сфера развивается», — резюмировал Медведев.

Источник: ТАСС