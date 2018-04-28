Тратят на оплату ЖКХ более трети из всех денег на платные услуги в Бердске

По предварительным данным, объем платных услуг, оказанных населению Сибирского федерального округа, в I квартале 2018 года составил 206,6 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем в I квартале 2017 года.

Новосибирская область занимает первое место среди регионов округа с долей в общем объеме платных услуг в 17,5%, сообщил Новосибирскстат сегодня, 27 апреля.

Населению Новосибирской области оказано услуг на 36,1 млрд рублей (100,2% к I кварталу 2017 года).

В структуре платных услуг, оказанных населению области, значительный удельный вес занимают коммунальные (23,3%), телекоммуникационные (17,3%), услуги транспорта (11,5%) и жилищные услуги (10,9%).

В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату коммунальных услуг 3 тыс. рублей, телекоммуникационных – 2,2 тыс., транспортных – 1,5 тыс., жилищных – 1,4 тыс. рублей.