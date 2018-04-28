КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам
Продам 3-ю Пионерская 12 89133732528 Ирина
ПРОДАМ 3-ю в девятиэтажке В ЦЕНТРЕ
Продам
Продам 2-х квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Травит воду Обского моря огромная свалка на берегу Гуменки в Бердске

Медведев предлагает поучиться у США защите экономических интересов

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Снести рухнувший из-за грунтовых вод частный дом придется пострадавшей семье из Бердска

Погиб водитель Honda Civic без прав, врезавшись в припаркованное на ночь авто в Новосибирске

Тратят на оплату ЖКХ более трети из всех денег на платные услуги в Бердске

Вместо адреса из 138 знаков сами дали названия своим улицам жители района-призрака Бердска

Привлекут инвесторов из Бердска в Искитимский район

$430 млрд вывезли из России за 17 лет

Растет численность населения в Бердске

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Тратят на оплату ЖКХ более трети из всех денег на платные услуги в Бердске

Около 4,5 тыс. рублей заплатил каждый житель Новосибирской области за коммунальные и жилищные услуги в 1 квартале года. Всего за платные услуги отдали 36 млрд рублей.

28.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Тратят на оплату ЖКХ более трети из всех денег на платные услуги в Бердске

Не всегда люди довольны исполнением жилищных услуг

По предварительным данным, объем платных услуг, оказанных населению Сибирского федерального округа, в I квартале 2018 года составил 206,6 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем в I квартале 2017 года.

Новосибирская область занимает первое место среди регионов округа с долей в общем объеме платных услуг в 17,5%, сообщил Новосибирскстат сегодня, 27 апреля.

Населению Новосибирской области оказано услуг на 36,1 млрд рублей (100,2% к I кварталу 2017 года).

В структуре платных услуг, оказанных населению области, значительный удельный вес занимают коммунальные (23,3%), телекоммуникационные (17,3%), услуги транспорта (11,5%) и жилищные услуги (10,9%).

В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату коммунальных услуг 3 тыс. рублей, телекоммуникационных – 2,2 тыс., транспортных – 1,5 тыс., жилищных – 1,4 тыс. рублей.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Чиновников попросили помолчать перед инаугурацией Путина Травит воду Обского моря огромная свалка на берегу Гуменки в Бердске Медведев предлагает поучиться у США защите экономических интересов

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Транспортных 1500? Ау, вы ничего не попутали? У меня более чем в два раза больше затраты!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика