Вместо адреса из 138 знаков сами дали названия своим улицам жители района-призрака Бердска

Сами дали название своим улицам, заказали и развешали таблички в конце апреля жители микрорайона Юго-Западного в Бердске. Они устали ждать, когда власть наконец-то присвоит им адреса, чтобы можно было прописаться в своих домах.

По словам депутата Николая Сычева, жители Юго-Западного еще 30 ноября 2017 года написали заявление на имя главы Бердска Евгения Шестернина с просьбой утвердить прилагаемый план планировки кадастрового квартала №817.

— Если в течение месяца глава не отклонит план планировки, не сделает замечание, он автоматически признается согласованным. И он его должен был подписать. Шестернин этого не сделал. После праздников, 9 января, жители вторично пишут заявление. Тишина. Жители подали исковое заявление с в суд. 24 апреля суд вынес решение обязать главу Бердска утвердить план квартала №817. Первый шаг — глава должен перевести земли из сельхозназначения в жилую застройку, второй шаг — присвоить названия улицам и провести публичное слушание по этому вопросу. Люди не стали этого ждать, написали проект и повесили таблички с названиями улиц. Жители заявили о себе. Власть должна утвердить их решение, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Сычев.

Официальное название в Юго-Западном имеет только одна улица — Стартовая. И то она получила имя только после того, как стала известна на всю страну своим прежним названием, благодаря которому попала в Книгу рекордов России — «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства». 138 знаков не умещаются на штампе о прописке в паспорте.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», название улицы стало темой для освещения в местных и федеральных СМИ. Семья Алексеевых несколько лет назад переехала в Бердск из Иркутской области — поближе к детям. Купила землю в Юго-Западном, построила дом. Но в администрации им отказали в прописке и присвоении почтового адреса. Дело в том, что Юго-Западный появился на землях искитимских фермеров-пайщиков. Город не хочет признавать эту территорию жилой зоной. Власть считает, что как только это произойдет, жители начнут требовать дороги, школы, детские сады. Но между тем за несколько лет существования жители Юго-Западного ни разу не попросили денег у муниципалитета. И дороги, и свет, и коммуникации — все сделано за счет жильцов.

Алексеевы в 2016 году выиграли суд. Президиум Новосибирского областного суда обязал администрацию Бердска присвоить дому супругов почтовый адрес из 138 букв. Такое положение вещей не устроило их и они подали в суд на переименование улицы. Сейчас они проживают по адресу: ул. Стартовая, 17.

Администрация Бердска продолжает регистрировать название улиц из 138 букв в Юго-Западном микрорайоне. Это название улицы присвоили еще четырем домам.

Но тем не менее остальные жители были бы рады и такому адресу — из 15 слов, так как его у них и вовсе нет. И они официально являются гражданами без определенного места жительства, бомжами.

В Юго-Западном микрорайоне введен в эксплуатацию 61 дом, 20 находятся на стадии завершения строительства, 20 строятся. Здесь живут 124 человека, в том числе 20 детей.

Надо сказать, что названия для своих улиц бердчане придумали самые разные. На ул. Фартовой еще нет домов, но по периметру колышками с белыми ленточками обозначены участки.

Пуста еще и ул. Облепиховая. Напоминает освоение целины, смеется Сычев.

— У меня отец осваивал целину в Краснозерском районе. Они приезжали, ставили колышки — здесь будет улица такая-то, — вспомнил Николай Федорович.

Автор видео Галины Панчевой



Проезжаем улицы Красивую, Хуторскую. А вот эта улица, растянувшаяся на километр, носит название Братьев Заволокиных.

Автор видео Галина Панчева



— Еще в прошлом году на заседании депутатского комитета мы рассматривали возможность назвать эту улицу именем Братьев Заволокиных. Хотели, чтобы это произошло к 70-летию Геннадия Заволокина, 9 марта. Но дата прошла. Администрация не выполнила муниципальный заказ. Власть с задачей не справилась, — отметил депутат бердского горсовета.

Анастасия Карноухова вместе с мужем и сыном живет в Юго-Западном микрорайоне два года. Их улицу жители назвали Марсовой. Семья приехала в Бердск из Иркутской области.

Автор видео Галина Панчева



— Купили участок, начали строительство. Мечтали о своем доме на своей земле с подсобным хозяйством. Обещали, что будет и прописка. Но все затягивается. Самый главный вопрос — мы не можем зарегистрироваться в собственном доме. Почему-то действуют какие-то двойные стандарты. На соседней улице люди по суду получили адрес и прописку. Сейчас можно прописываться даже в садовых домиках, даже не капитального строительства. Наш дом признан жилым, есть техпаспорт, вся документация. Отдали в администрацию города все документы на присвоение адреса. Уже месяц прошел — адрес не присваивают. К нам не может приехать «скорая», хотя яндекс-такси приезжает на ул. Марсовую. В октябре этого года сын должен получать паспорт. И мы ждем этого с опаской. У соседей был прецедент: ребенок пришел получить паспорт и ему там поставили на месте прописки «без определенного места жительства». От города, кроме прописки, нам ничего не нужно. Микрорайон свои дороги делает сам, электричество проводит сам. Все есть — отопление, вода, электричество, интернет, — только жить и развиваться, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анастасия Карноухова.